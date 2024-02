É recomendável depois do consumo de refrigerantes, por exemplo, fazer um enxágue bucal com água para ajudar a neutralizar a acidez e proteger os dentes

A busca por uma alimentação saudável e equilibrada tornou-se uma tendência crescente na sociedade. Sucos verdes, energéticos e refrigerantes sem açúcar, muitas vezes promovidos como opções saudáveis ou energizantes, têm ganhado espaço nos hábitos alimentares. No entanto, é crucial compreender o impacto desses produtos na saúde bucal, particularmente no que diz respeito à acidez e seus efeitos adversos nos dentes.

De acordo com José Todescan Júnior, especialista em prótese dental, odontopediatria e endodontia, além de membro da Sociedade Brasileira de Odontologia Estética, a acidez presente em alimentos e bebidas pode desempenhar um papel significativo na deterioração do esmalte dental. “Essa camada protetora é essencial para a preservação da saúde bucal, e sua erosão pode levar a uma série de problemas, como cáries e aumento da sensibilidade”, revela.

Efeitos do açúcar e acidez

Os sucos verdes, muitas vezes considerados uma opção saudável e rica em nutrientes, podem surpreender quando se trata de acidez. A presença de frutas ácidas e vegetais como limão, maçã verde e abacaxi pode contribuir para níveis elevados de acidez, prejudicando a integridade do esmalte dental. “É importante considerar a frequência e a forma como esses sucos são consumidos para mitigar os impactos negativos na saúde bucal”, alerta José Todescan Júnior.

Assim como os refrigerantes, os energéticos são conhecidos por sua acidez e alta concentração de açúcares. “Essa combinação pode resultar em um ambiente propício para o desenvolvimento de cáries e outros problemas dentários. A conscientização sobre o consumo responsável dessas bebidas é essencial para proteger a saúde dos dentes”, pontua o especialista em odontopediatria e endodontia.

Segundo José Todescan Júnior, existem maneiras para proteger a saúde bucal desse tipo de ameaça:

Reduzir a frequência de consumo de sucos verdes, energéticos e refrigerantes;



Depois do consumo dessas bebidas, fazer um enxágue bucal com água para ajudar a neutralizar a acidez e proteger os dentes;



Manter uma rotina rigorosa de higiene oral, incluindo escovação e uso de fio dental;



Agendar consultas regulares com um profissional de odontologia para monitorar a saúde bucal e abordar precocemente qualquer problema identificado.



Todescan acredita que as pessoas precisam estar cientes do impacto específico que certos alimentos e bebidas podem ter na saúde bucal. “A moderação no consumo de sucos verdes, energéticos e refrigerantes, aliada a uma boa higiene oral, pode ser a chave para manter um sorriso saudável e prevenir complicações dentárias no longo prazo”.