O envelhecimento precoce dos dentes e os hábitos causadores do problema foram alguns dos assuntos abordados por Soraya Moreti, cirurgiã-dentista especialista em implantodontia e reabilitação oral. A diretora clínica da Moreti Odontologia, durante o programa CB.Saúde — parceria entre o Correio e a TV Brasília — desta quinta-feira (14/3) falou às jornalistas Sibele Negromonte e Mariana Niederauer sobre a importância do uso do fio dental para manter a saúde bucal.





Soraya Moreti explicou que diagnósticos recentes com diversos pacientes têm mostrado que diversas pessoas estão apresentando um novo problema: a destruição do esmalte do dente por uma lesão que não tem a ver com bactérias. “Teoricamente ela só aconteceria quando tivéssemos 60 ou 70 anos, pois é algo fisiológico. No entanto, adultos de 25 a 40 estão com sorrisos com aspectos de idosos”, pontua.

A especialista explica que essa condição está diretamente ligada às mudanças do estilo de vida da sociedade atual. “Percebemos nos adolescentes o aumento do uso de cigarros eletrônicos. Quando temos a oportunidade de fazer um exame mais aprofundado, notamos como o esmalte dentário fica prejudicado por ácidos pertencentes às substâncias desses aparelhos”, descreve.

Conforme a doutora, os indivíduos que praticam exercícios e costumam fazer o uso de alimento para aperfeiçoar o rendimento físico e a forma como colocam os dentes em atritos durante os exercícios também fazem com que apresentem esse problema, conforme a doutora.



Para Soraya Moreti, alguns cuidados são essenciais para manter a boca saudável. “O fio dental, além da escova, é fundamental, pois ele consegue limpar dentro da gengiva e fazer a limpeza profunda. Usar ele é algo inegociável. Antes de dormir, é muito importante fazer uma boa limpeza dos dentes”, finaliza.



