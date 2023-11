Seja por uma doença gengival, ranger dos dentes, refluxo, dieta ácida ou, até mesmo, pela força excessiva na escovação, as causas da sensibilidade podem ter as mais variadas origens

A sensação de dor nos dentes ao ingerir alimentos ou bebidas quentes, frios, doces ou ácidos afeta milhares de brasileiros. De acordo com levantamento da consultoria Kantar, em seu painel de usuários de sensibilidade 2021, uma em cada quatro pessoas sofre com a sensibilidade no país. A busca por soluções para o problema reflete no interesse por tratamentos e produtos especializados para o alívio da dor. Na internet, as buscas por “sensibilidade nos dentes” cresceram 12% de janeiro a julho de 2023 comparado com o mesmo período do ano anterior, segundo dados do Google. Esse cenário é acompanhado de perto por elmex, marca especializada em cuidados bucais avançados.

Diferentes causas do problema

Conforme a dentista Natállia Moura, a sensibilidade nos dentes é uma condição comum e que incomoda, mas que pode ser solucionada combinando visitas regulares ao dentista com produtos específicos que muitos brasileiros ainda desconhecem, como cremes dentais que contemplam um tratamento eficaz da condição.



Seja por uma doença gengival, ranger dos dentes, refluxo, dieta ácida ou, até mesmo, pela força excessiva na escovação, as causas da sensibilidade podem ter as mais variadas origens e, além do tratamento, tem a prevenção.



“Com esses fatores, a dentina, que fica abaixo do esmalte do dente e do cemento formado ao longo da raiz, acaba exposta quando esses escudos ficam desgastados. Desta forma, os estímulos externos – como a acidez e temperatura dos alimentos – atingem os nervos dentro dos dentes e geram desconforto”, pontua a dentista.



Além dos fatores já citados, os alimentos ricos em açúcar, como chocolates e bolos, também podem potencializar a sensibilidade ao induzir a formação da placa bacteriana, que acelera a desmineralização do esmalte.

Soluções para a dor

Atualmente, as soluções presentes no mercado, aliadas a um acompanhamento profissional, permitem que a sensibilidade não se torne um fator limitante para ações do cotidiano nem afete a qualidade de vida. De acordo com Natállia, ao adotar uma rotina de cuidados bucais, hábitos alimentares saudáveis e visitas regulares ao dentista, é possível prevenir e até mesmo minimizar os sintomas mais dolorosos.



Entre as soluções, a troca do creme dental pode ser o primeiro passo na busca pelo alívio. “Ao visitar farmácias ou até mesmo supermercados, é possível identificar uma vasta gama de produtos para os cuidados bucais. Optar por uma alternativa que ofereça uma fórmula especializada com componentes que blindam o acesso de estímulos externos à dentina pode ser uma solução na busca por uma rotina sem dor”, destaca.



A escovação feita três vezes ao dia, além de prevenir o surgimento de cáries, elimina a placa bacteriana na linha da gengiva. O uso do fio dental e a escova de dente certa também são aliados nessa manutenção. Para isso, as escovas de cerdas macias são as melhores escolhas contra a sensibilidade, pois os movimentos suaves não danificam a superfície dos dentes.



Além disso, com visitas regulares no consultório, é possível identificar a tempo possíveis problemas bucais. De acordo com a dentista, quando o tratamento começa de forma mais rápida, os resultados são mais assertivos. “Ao avaliar o caso, o profissional poderá indicar produtos específicos e recomendar o tratamento mais adequado. Por isso, quando a dor da sensibilidade não passa nem com o uso de produtos específicos, o acompanhamento do dentista é fundamental”, alerta a dentista.