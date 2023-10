As crianças costumam consumir mais doces e em algumas situações é possível que sintam uma dorzinha chata no dente logo depois da sobremesa, tem de investigar as causas

De acordo com Claudia Consalter, a dor de dente é uma sensação desconfortável que pode variar de um leve incômodo a uma dor intensa e pulsante: "Ela pode ser causada por diversos motivos, como cáries, inflamações na gengiva ou até mesmo problemas na estrutura dos dentes. É importante prestar atenção aos sinais que o corpo nos dá, pois a dor pode ser um alerta de que algo não está certo".A dentista destaca que o vilão por trás da dor de dente depois de comer doce é o açúcar: "A sensibilidade é causada porque alguma estrutura dental está exposta ao meio bucal e, ao entrar em contato com o açúcar, fica sensível. Isso pode ocorrer em casos de cáries ou recessões gengivais, quando um pedacinho da raiz dental fica exposta. Para cada caso existe um tratamento, por isso é importante visitar o dentista", explica.

Para evitar ou aliviar a dordepois de comer doces, é essencial adotar alguns cuidados. Primeiro, é importante consumir este tipo de alimento de forma moderada, evitando exageros que sobrecarregam os dentes com açúcar: "Após o consumo, fazer bochechos com água para ajudar a remover os resíduos e ácidos da boca. Outra dica importante é escovar os dentes depois das refeições, utilizando uma escova de cerdas macias e creme dental com flúor. Não se esqueça também do uso correto do fio dental, pois ele ajuda a limpar os espaços entre os dentes, onde a escova não alcança e tira o açúcar que pode ficar “grudado” no seu dente".