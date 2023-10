683

Charles Leclerc teve que lidar com uma dor de dente ao longo do fim de semana e compartilhou com a imprensa que estava tomando analgésicos fortes desde quinta-feira Instagram/ Reprodução





No mais recente Grande Prêmio dos Estados Unidos, o qual ocorreu no último domingo (22/10), Charles Leclerc, da equipe Ferrari, não teve somente de competir contra seus adversários na pista, mas também contra um problema pessoal: uma intensa dor de dente. Mesmo demonstrando um desempenho competitivo durante todo o fim de semana no Circuito das Américas, o piloto monegasco enfrentou um domingo repleto de desafios. Leclerc terminou a prova na sexta posição e foi desclassificado por apresentar um desgaste maior que o permitido na prancha que fica no assoalho de sua Ferrari.

CONSEQUÊNCIA





Leia também: Dor de dente ao comer doce? Dentista explica as principais causas Quando a infecção é externalizada traz uma sensação de dor, falta de concentração, dentre prejuízos sensoriais, cardíacos entre outros . Para o cirurgião dentista Marcos Laboissiere, quando uma infecção como tal atinge algum atleta de alta performance e não é vista precocemente, como o caso do próprio Leclerc, pode resultar em alterações no desempenho muscular, além da falta de concentração. ”Em pessoas comuns, uma infecção no dente não tratada precocemente, já pode resultar em desequilíbrios de outras funções do corpo, em atletas sejam profissionais ou amadores, os prejuízos podem ser sentidos de maneira mais intensa”, explica Marcos.

O QUE É?

O abscesso geralmente é causado por uma infecção bacteriana que se desenvolve quando a polpa do dente fica infectada devido à cárie não tratada, fraturas dentárias ou outras condições, no caso do Leclerc, a infecção foi em um dos sisos . “O siso ou terceiro molar, na maioria das vezes nasce parcialmente ou nem aparece na boca, quando aparece parcialmente pode desencadear problemas como uma simples dor, ou mais graves como a pericoronarite como o sofrido pelo piloto” alerta Laboissiere.





o cirurgião dentista indica que a principal dica para quem não quer sofrer com os prejuizos de uma infecção nos dentes, sejam as causadas por cáries não tratadas, lesões, ou pelo sisos, é fazer sempre consultas de rotina no dentista ”O tratamento precoce é a melhor forma de diminuir ao máximo os vários prejuízos causados por uma possível infecção”.