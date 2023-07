683

Dente siso: as complicações comuns são dor, inchaço e sangramento no local da extração Melanie/Pixabay





Recentemente veio à tona o caso de uma jovem de 18 anos que morreu no interior de São Paulo depois de complicações provocadas pela retirada dos dentes do siso. A história da Isadora Belon Albanese repercutiu e acendeu um alerta sobre os cuidados que precisam ser tomados antes e depois da cirurgia.





O dentista também explica que muitas vezes o paciente chega ao consultório com um foco de infecção no siso e mesmo com a indicação do dentista ele não agenda a extração extração por medo, negligência e falta de entendimento dos riscos de um dente siso inflamado permanecer na cavidade bucal.





"Quando o paciente chega neste estado ao consultório, temos de entrar com antibiótico, fazer procedimentos de drenagem de abscesso e esperar que seu organismo combata a infecção para fazer a cirurgia numa situação mais estável. Entretanto, a boca é um local difícil de controlar. Sendo assim, ele vai para cirurgia, muitas vezes com resíduo ainda de bactéria e, por isso, o paciente deve respeitar as orientações do dentista, tomar as medições e fazer o repouso após a extração do dente siso. Muitas vezes algumas complicações como dor, inchaço e inflamação são potencializadas pelo paciente por adiar a extração de siso", diz Roberto Gamarano.

Paciente sem infecção

Quando o paciente não está com infecção e vai extrair o dente siso, ele toma também uma medicação pré-operatória. O especialista de cirurgia, segue as normas, pede alguns exames pré-operatórios, como o exame de sangue, exames de imagem, de radiografia, e tomografia (em casos mais complexos). Tudo isso vai fazer com que a cirurgia seja mais tranquila. Assim, evitando complicações.

E as complicações comuns são: dor, inchaço e sangramento no local da extração. Se esses sintomas gerarem um desconforto acima do comum, é importante que o paciente se comunique e se dirija ao consultório o quanto antes.

Cuidados no pós-operatório

Higiene Oral: Escovar os dentes normalmente na região operada usar um cotonete ou uma gaze molhada e um enxaguatório bucal que contenha clorexidinaa 0, 12%; exemplos: periogard ou perioxidin ou noplak. Depois do terceiro dia fazer bochecho 3 vezes ao dia, durante 15 dias. Alimentação: Alimentos líquidos ou pastosos, frios ou gelados, evitando mastigar na área operada, durante 3 dias. Depois retomar gradativamente a alimentação normal. Em caso de sangramento: Morder uma gaze úmida, durante 30 minutos.

4 - Durante 3 dias

Evitar cuspir, fazer bochecho e tomar líquidos de canudinho;

Evitar alimentos quentes;

Evitar esforço físico;

Evitar ficar deitado, quando for dormir usar 2 travesseiros;

Aplicar compressa com gelo no local operado por 20 minutos, repetindo a cada 1 hora, durante 2 dias, aplicando um hidratante no rosto antes de colocar o gelo

Proibido fumar nas primeiras 72 horas;

Evitar ficar falando, para que os pontos não se rompam.

5 - Medicação

Tomar a medicação prescrita nos horários certos e na quantidade certa, segundo a receita.





Roberto Gamarano enfatiza que a saúde bucal é um pilar essencial do bem-estar geral, e com o acompanhamento adequado, é possível garantir uma qualidade de vida melhor: "Contem sempre com profissionais qualificados e comprometidos com o seu cuidado. Lamentamos muito o o falecimento da jovem. Mas não deixe que essa fatalidade o impeça de cuidar da saúde bucal. Consulte um dentista de confiança, tire dúvidas e siga a rientação profissional para garantir uma extração segura, se ela for realmente necessária. Lembre-se sempre de seguir boas práticas de higiene bucal e agendar consultas regulares para manter sua saúde em dia".