O que você precisa saber sobre o dente do siso

Os sisos, também chamados de terceiros molares, são os últimos dentes permanentes a se formarem na boca, e despertam muitas dúvidas: "Eles também são conhecidos como dentes do juízo, por aparecerem durante a transição da adolescência para a vida adulta", conta o cirurgião dentista Fábio Azevedo, especialista em implantodontia e consultor de pesquisa e desenvolvimento (P&D) da S.I.N. Implant System."Os sisos ficam localizados no fundo da boca mas, em alguns casos, não existe espaço o bastante para que eles se desenvolvam plenamente. Com isso, além de surgirem dores na região, o alinhamento do restante da arcada dentária também fica prejudicado”, explica Fábio Azevedo.

Conforme o cirurgião dentista, os sisos costumam nascer de forma progressiva, a partir dos 16 anos: "Na erupção de um dente do siso, justamente por ele romper a estrutura da gengiva, é comum que a pessoa fique mais propensa à infecções", afirma Azevedo: "Além disso, caso não exista higiene e espaço adequado, o paciente pode sentir dor. Por isso, diante de qualquer sinal de incômodo, o dentista deve ser procurado, para avaliar a situação".

Atualmente, com a evolução do homem, muitas pessoas nascem sem esses dentes. Isso porque, antigamente, era preciso um reforço extra na trituração, em virtude dos alimentos serem mais duros e difíceis de serem mastigados. Com trabalho redobrado, a perda de dentes era ainda mais recorrente do que é hoje: "O siso, deste ponto de vista, representava uma maneira do organismo aumentar a capacidade mastigatória para a vida adulta. Porém, com a mudança dos hábitos alimentares e o desenvolvimento da odontologia, eles já não são tão necessários", garante o dentista.