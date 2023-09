683

Uma das recomendações, para manter a saúde bucal e do coração, é escovar os dentes após as refeições



Um estudo da American Heart Association com 682 pacientes demonstrou que pessoas com hábitos de escovação inferiores a duas vezes por dia e com duração inferior a dois minutos podem ter até três vezes mais incidências de doença cardiovasculares comparado a quem possui hábitos de escovação mais adequados.



A explicação é que bactérias e outros micro-organismos podem sair da cavidade oral e entrar na circulação por meio das gengivas. Esses germes podem se fixar em áreas lesionadas do coração e, assim, provocar inflamação. Isso pode levar a doenças como endocardite, uma infecção da camada interna do coração. Além disso, problemas como aterosclerose (obstrução das artérias) e AVC (derrame cerebral) também têm relação com as inflamações causadas por germes que vêm da boca





Bactérias que causam as doenças periodontais, como a gengivite e a periodontite quando entram na corrente sanguínea podem causar inflamação nas paredes dos vasos, alterando assim a formação das placas e provocando até mesmo a formação de coágulos e trombos, aumentando com isso o risco de infarto ", esclarece Rizzieri Gomes, médico cardiologista, focado na mudança do estilo de vida (MEV) de seus pacientes. "Cuidar da saúde bucal, então, é parte essencial de cuidar do organismo como um todo", acrescenta.

O Ministério da Saúde possui um guia para a saúde bucal que recomenda os seguintes cuidados:





O Ministério da Saúde possui um guia para a saúde bucal que recomenda os seguintes cuidados:





- Escovar os dentes todos os dias, após cada refeição e também uma última vez antes de dormir, utilizando uma escova de dente de tamanho adequado, com cerdas macias e creme dental com flúor

- Complementar a escovação passando o fio dental entre todos os dentes

- Manter uma alimentação saudável, controlando a frequência da ingestão de alimentos doces, principalmente entre as refeições

- No caso de quem usa aparelho ortodôntico, preocupar-se ainda mais com a limpeza dos dentes e da gengiva e com o uso do flúor, pois o aparelho retém muitos restos de alimentos

- Ir ao dentista regularmente