Mulher com roupa de frio com a mão na boca Freepik

Durante o inverno o ar fica seco, o que acarreta diversos problemas bucais, como lábios ressecados, hipersensibilidade dentária e xerostomia. Esses incômodos são comuns nessa época e podem estar relacionados a diversos fatores, como sinusite, aumento no consumo de doces e bebidas quentes, diminuição da ingestão de água e hipersensibilidade dos dentes.



De acordo com Letícia Rigo, consultora da GUM, marca especialista em produtos para cuidados bucais, a região da boca deve receber uma atenção maior durante o período de temperaturas mais baixas. "Quando as temperaturas caem, é normal que o consumo de água diminua significativamente. Outro ponto importante, é que o vento e problemas respiratórios podem fazer com que a pessoa precise respirar pela boca, deixando a região seca", afirma.





A melhor forma de evitar este ressecamento e suas consequências, como dores na garganta e mau hálito, é consumir cerca de dois litros de água por dia. "No frio as pessoas acabam dando preferência para bebidas quentes, como chás, vinhos e café. No entanto, esses líquidos devem ser ingeridos intercalando com água, principalmente se possuirem teor alcoólico. Se a bebida for adoçada, é fundamental higienizar a região após o consumo".Em relação ao manchamento dos dentes devido ao consumo de bebidas pigmentadas, Letícia explica que não é preciso abolir todas as bebidas que contém corantes intensos, porém o ideal é evitá-las ou adotar técnicas que ajudam a evitar as manchas. "O uso de canudo, por exemplo, faz com que a bebida não entre em contato direto com os dentes. Além disso, é de extrema importância manter a escovação correta dos dentes após as refeições", pontua.Outro hábito comum no inverno é o consumo exacerbado de doces. "Alimentos açucarados auxiliam o corpo a se manter aquecido durante o frio por conta da rápida liberação de glicose, mas são grandes vilões da saúde bucal. Por isso, é preciso ponderar a ingestão desse tipo de comida e caprichar nas escovações e no uso do fio dental", ressalta.A consultora destaca que "a sinusite e a sensibilidade nos dentes também podem ser muito comuns durante essa estação. A sinusite pode causar dor nos dentes superiores (principalmente nos molares) e, para evitar esses sintomas, é preciso controlar a inflamação dos seios da face. Para a sensibilidade dentária, a melhor indicação é utilizar escovas com cerdas macias e cremes dentais específicos para amenizar o desconforto", aconselha.A especialista reitera que é preciso procurar o auxílio de um dentista assim que algum tipo de sintoma for identificado. "Para evitar futuras complicações, o ideal é manter a higiene bucal sempre em dia, escovando os dentes pelo menos três vezes ao dia e usando fio dental e procurar o auxílio de um profissional periodicamente", aponta.