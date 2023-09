683

Mulheres têm maior predisposição para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares Freepik

Nos últimos anos, tem-se falado muito que as doenças cardiovasculares são a principal causa de óbito no Brasil e no mundo. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), são contabilizadas mais de 1,1 mil mortes diárias decorrentes de alguma patologia do coração. Porém, quando se compara aos homens, verifica-se que as mulheres têm maior predisposição para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares.





Segundo o estudo WISE (Women's Ischemia Syndrome Evaluation - em português, Avaliação da Síndrome de Isquemia Feminina), em geral, um terço das mulheres vai a óbito por doenças cardiovasculares. Dessas, 47% são em decorrência de doenças coronarianas, também conhecidas como infartos . Dentre as mais comuns, estão: isquemia na ausência obstrutiva arterial coronariana (inoca), infarto do miocárdio na ausência obstrutiva arterial coronariana (minoca) e vasoespasmo coronariano."O estudo WISE nos mostra que mais de 60% das mulheres que chegaram ao pronto-socorro com queixa de dor no peito não possuíam obstrução, o que, às vezes, leva a um diagnóstico errôneo. Desta forma, elas acabam sendo liberadas mais cedo do que o recomendado", explica a cardiologista do Hcor, Salete Nacif. De acordo com o Colégio Americano de Cardiologia, as mulheres com alguma das patologias citadas têm quatro vezes mais chances de reinternação em até 180 dias. "Isso quando não evolui para arritmias e até mesmo para a morte súbita", completa.Ainda de acordo com a cardiologista, o problema ocorre porque os mecanismos do infarto podem ser transitórios e não obstruir nenhuma artéria coronária, o que exige exames para diagnóstico mais complexos, como ressonância magnética cardíaca, testes com acetilcolina intracoronária e angiografia coronariana. Também é importante descartar outras possibilidades de patologias cardiovasculares, como miocardite, embolia pulmonar e cardiomiopatia, pois a chance de as doenças serem parecidas é muito grande."As mulheres possuem particularidades que as tornam mais suscetíveis a apresentar diversas doenças cardiovasculares, como artérias mais finas, oscilação hormonal, gravidez e a própria predisposição genética. Geralmente, afetam mulheres acima dos 60 anos, mas, nos últimos anos, temos visto um crescimento significativo na faixa dos 40. Por isso, é fundamental realizar acompanhamento de rotina e, ao sentir qualquer sintoma cardíaco, procurar um atendimento médico de urgência", alerta.Além de cessar comportamentos já conhecidos que contribuem para o aumento de doenças cardiovasculares, como tabagismo estresse , existem outras formas de prevenção, como o tratamento dos fatores de risco específicos da mulher.É essencial, juntamente com a redução dos potencializadores, que a avaliação médica seja realizada periodicamente. "Para diminuir a chance do desenvolvimento dessas doenças, também deve-se evitar o uso de drogas ilícitas, anfetaminas, álcool e medicamentos em excesso para enxaquecas", aponta.