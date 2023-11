Com o avanço da medicina e dos procedimentos estéticos e sua ampla gama de soluções, hoje é possível ter uma aparência mais jovial mesmo com o passar de muitos anos. Lasers, peelings, botox, preenchimento de ácido hialurônico, fios de pdo, bioestimuladores de colágeno, lentes de porcelana dos dentes e rinomodelação são apenas algumas das técnicas e tratamentos oferecidos pelo mercado atualmente.



Segundo o dentista e especialista em harmonização orofacial, Rodrigo Cesar, quanto mais cedo começar a prevenir o envelhecimento, melhor. "O ideal é começar a adotar procedimentos de prevenção a partir dos 25 anos, assim você terá uma velhice com aparência mais jovem”, explica Rodrigo. Por isso, o termo “gerenciamento do envelhecimento” vem ganhando cada vez mais relevância quando trata-se de autocuidado.



A prevenção precoce desempenha um papel fundamental em retardar os indesejados sinais de envelhecimento na região orofacial que abrange face, mandíbula e o crânio na região anterior à orelha, do lado direito e esquerdo.

Primeiros sinais e abordagem

Os primeiros sinais visíveis do envelhecimento costumam começar na 3ª década de vida: "inicialmente, por volta dos 30 anos, notamos alterações no posicionamento das sobrancelhas, que começam a cair. Posteriormente, percebemos um peso nas pálpebras, aumento da olheira, acentuação do bigode chinês, formação do sulco naso labial, queda do canto da boca, surgimento da bochechinha de bulldog chamada de Jowls.”, explica Rodrigo Cesar.





Para prevenir todas essas questões estéticas, é preciso uma estratégia certeira com botox para reduzir a “dobra da pele”, para diminuir as rugas e as quedas faciais. Além disso, o papel dos bioestimuladores de colágeno - os quais atuam na produção dessa proteína, mantendo assim a firmeza da pele. O preenchimento com ácido hialurônico é outra estratégia eficaz para restaurar volumes perdidos e proporcionar uma aparência mais jovem.

O especialista ainda ressalta a importância de abordar a saúde da pele de dentro para fora, como o consumo de no mínimo dois litros de água, sono restaurador, exercícios físicos, suplementação de vitaminas e sais minerais. Outra técnica interessante são os exercícios faciais para manter um tônus muscular fortalecido.