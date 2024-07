A todo momento aparecem novidades na internet, principalmente na área de saúde e beleza. E uma tendência que vem se tornando popular nas redes socias é o skin flooding, uma técnica que combina limpeza suave, tônico hidratante e dois produtos de hidratação e é muito indicada para quem tem a pele seca e procura hidratá-la. Segundo a dermatologista, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), Ana Maria Pellegrini, o tratamento funciona. “Se sua pele é seca ou muito ressecada, o skin flooding pode surtir muito efeito, pois esse tipo de skincare foca na hidratação da pele em todas as etapas”, afirma a médica.





Embora a técnica possa ser feita por todos, devido à ênfase na hidratação da pele, acaba sendo mais crucial para pessoas com a pele ressecada, segundo a especialista. No skin flooding, o primeiro passo é procurar limpar a pele com produtos suaves. “A limpeza suave da pele remove as impurezas sem agredir a pele e interferir no seu equilíbrio fisiológico. Esses produtos suaves são formulados para proporcionar uma excelente higiene, ao mesmo tempo em que a barreira protetora do estrato córneo é mantida, o que não traz prejuízos à hidratação. É bom optar por produtos de limpeza suaves e não comedogênicos, o que é essencial para evitar irritações”, comenta a dermatologista.





Após a limpeza da pele, a segunda etapa consiste na aplicação de uma camada de um tônico hidratante, que equilibra o pH do rosto e deixa a pele ainda mais limpa. “Esses tônicos hidratantes podem ajudar a diminuir as irritações da sua pele, pois são feitos com ingredientes calmantes, como aloe vera e camomila. Ácido hialurônico, alantoína e pantenol também são alguns dos ativos comuns em suas fórmulas", explica Ana Maria.





O próximo passo é usar um sérum de ácido hialurônico, pois esse ingrediente mantém a pele firme e hidratada, o que evita a flacidez e ajuda a reter mais a umidade na pele. E, por fim, no skin flooding, é necessário passar um hidratante espesso no rosto, de preferência em creme. “A técnica pode ter quatro etapas, mas os produtos devem ser aplicados na ordem do mais fino ao mais consistente. Além disso, é importante esperar o produto ser absorvido completamente no rosto após cada etapa antes de prosseguir”, explica Ana Maria. “Como podemos ver, o foco do skin flooding é a extrema preocupação com a hidratação da pele. Com uma pele bem hidratada conseguimos prevenir vários problemas como o ressecamento e a descamação. Podemos também prevenir os sinais de envelhecimento e ajudar no controle do brilho e oleosidade.”



O resultado, segundo a médica, é uma melhora natural da pele. No entanto, é fundamental estar ciente dos cuidados necessários ao adicionar qualquer produto à rotina de cuidados com a pele. “Recomendo buscar orientação de um especialista que pode ajudar a identificar quais produtos são adequados para o seu tipo de pele e quais devem ser evitados para garantir que sua pele permaneça sem danos”, diz a médica.





Alta hidratação em consultório





Segundo a médica, hoje já existem técnicas conhecidas como skincare de consultório que também podem potencializar a hidratação. Uma delas é um sistema que utiliza jatos de alta pressão para promover massagem linfática, limpeza profunda e esfoliação na pele. “Além disso, os jatos abrem microcanais que possibilitam a penetração de ativos, liberados pelo equipamento em forma de microgotículas que atravessam a barreira da pele e alcançam a derme sem a necessidade de agulhas, lesões ou qualquer tipo de dano ao tecido cutâneo”, elucida a dermatologista.

Na última etapa desse tratamento, há a infusão de ativos, com boosters especificamente formulados com substâncias poderosas para endereçar uma grande variedade de alterações de pele. “Temos, por exemplo, soluções específicas para iluminar a pele e clarear manchas para combater a acne e descongestionar poros, diminuir a vermelhidão e a sensibilidade da pele, promover hidratação, regenerar a pele e oferecer proteção antioxidante, combater rugas e linhas finas, firmar a pele e conferir ação antienvelhecimento global, com melhora da firmeza e elasticidade do tecido cutâneo”, destaca a médica. Completamente personalizável, os boosters são escolhidos de acordo com as necessidades de cada paciente, inclusive podendo ser combinados, na mesma sessão ou ao longo do tratamento, para conferir resultados potencializados. “Além disso, podemos combinar com outros procedimentos, como lasers, sempre realizando-o por último”, diz.