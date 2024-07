Julho é um mês de férias para muitas pessoas, época de ficar tranquilo em casa, sair da rotina, dormir até tarde e viajar. Nos permitimos relaxar, deixar atividades físicas de lado e experimentar coisas novas, principalmente se estamos em viagem, nada como aproveitar aquele café da manhã de hotel ou conhecer a culinária local. Contudo, ao voltar a realidade do cotidiano, muitas vezes percebemos diferença na balança. Quem nunca reclamou que engordou nas férias ou conhece alguém que tenha feito isso?

No entanto, a nutricionista Beatriz Duarte, que atende no centro clínico do Órion Complex, em Goiânia, pontua que é possível aproveitar os dias de descanso, mas comendo de forma moderada e não deixando de se movimentar. “Durante as férias é natural desejar relaxar e experimentar diferentes pratos, mas a moderação é fundamental. Planejar refeições e permitir-se algumas exceções de forma equilibrada, para evitar exageros e o ganho de peso indesejado. Focar em porções menores e aproveitar a variedade de alimentos disponíveis de maneira consciente são boas práticas. Uma dica importante é não exagerar nas quantidades e escolher opções de comida de verdade, sempre que possível. Além disso, não ficar 100% ‘parado’ faz toda diferença! Fazer uma caminhada, andar de bicicleta, brincar com as crianças”.

Veja a seguir algumas dicas da nutricionista para manter uma boa alimentação nas férias.

Planejar as refeições

Pelo menos uma refeição precisa ser mais balanceada para ajudar a manter o equilíbrio no restante do dia. “Incluir frutas e verduras frescas nas refeições também é crucial, pois esses alimentos são ricos em nutrientes e ajudam a manter a saciedade. É igualmente importante evitar o excesso de alimentos processados, como fast food, refrigerantes e outros ultraprocessados, que são ricos em calorias vazias e pobres em nutrientes. Beber bastante água também é fundamental para o funcionamento adequado do corpo e para evitar a retenção de líquidos”, explica a especialista.

Viajando

Quem viaja tem um desafio a mais para manter uma boa rotina alimentar, mas Beatriz Duarte destaca que dá para fazer. “Durante viagens, manter uma alimentação saudável pode ser desafiador, mas é possível com um pouco de planejamento. Preparar lanches saudáveis como frutas, castanhas, barrinhas de proteína e sanduíche naturais, para levar na bagagem ajuda a evitar a tentação de alimentos menos nutritivos. Escolher restaurantes que oferecem boas opções saudáveis e variadas, faz uma grande diferença. Priorizar pratos que incluam grelhados, saladas e legumes é uma boa estratégia. Além disso, evitar refeições grandes e pesadas à noite, preferindo as leves e nutritivas, ajuda a evitar desconforto e facilita a digestão”.

Crianças

Aqueles que são responsáveis por crianças precisam proporcionar o mínimo de rotina para garantir uma alimentação saudável para elas. “Manter horários regulares para as refeições, próximos ao da rotina habitual, ajuda a evitar exageros e fome excessiva. Oferecer opções saudáveis como frutas, vegetais cortados e iogurtes naturais, é essencial. Tornar as refeições divertidas, criando pratos coloridos e atrativos, pode incentivar as crianças a comerem alimentos mais nutritivos. Evitar bebidas açucaradas e incentivar o consumo de água e sucos naturais também são importantes para manter a saúde das crianças nas férias”, destaca a nutri.

Hidratação

Estamos no inverno e, com temperaturas muitas vezes mais amenas, muitas vezes esquecemos de beber água. Contudo, Beatriz Duarte reforça a importância de se hidratar. “No inverno a sensação de sede pode diminuir, mas a necessidade de hidratação permanece. Para evitar esquecer de beber água, levar uma garrafa de água sempre consigo é uma boa prática. Estabelecer metas diárias de consumo de água, como beber um copo grande a cada hora, ajuda a manter a hidratação. Além da água, chás e infusões sem açúcar são boas opções para se manter hidratado e aquecido”.