Acidente com Dodge Ram complica trânsito na Avenida Antônio Carlos

Um acidente envolvendo uma caminhonete de luxo, de modelo Dodge RAM, complica o trânsito na Avenida Antônio Carlos na manhã desta segunda-feira (19/5), na altura da estação do MOVE Santa Rosa, no bairro São Luiz, na região da Pampulha em Belo Horizonte.

Informações preliminares indicam que o carro bateu em um poste de iluminação durante a madrugada. O poste caiu e interditou a pista exclusiva do MOVE, no sentido Centro.

O carro foi encontrado sem o motorista e o caso está sendo registrado como veículo abandonado em via pública.

Segundo a BHTrans, faixas da pista mista e da pista do MOVE estão interditadas em função do acidente. Com isso, a saída da Estação Pampulha está impactada.

Equipes da BHTrans, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros atuam na ocorrência, que ainda está em andamento.

Matéria em atualização