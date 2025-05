MG: fogo em caminhão interdita BR-381

Um incêndio em um caminhão-baú bloqueia parcialmente a BR-381 em Pouso Alegre, no Sul de Minas, desde o fim da tarde deste domingo (18/5). A cabine do veículo foi consumida pelas chamas, e o motorista não se feriu.

Segundo a unidade operacional da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no município, as chamas começaram às 17h, enquanto o veículo estava no acostamento, sentido Sul da rodovia. Informações preliminares do Corpo de Bombeiros (CBMMG) dão conta de que o incidente aconteceu na altura do Distrito Industrial, perto do posto da PRF.

Conforme registros, a concessionária Arteris Fernão Dias, responsável pelo trecho, fechou a rodovia às 17h15 para o combate às chamas, controladas pelos bombeiros.

O fogo consumiu o cavalo e outras partes do caminhão. O motorista saiu ileso.

Depois de 35 minutos de combate às chamas, a faixa da esquerda foi liberada. O bloqueio causou um pico de três quilômetros de fila, mas não é mais registrado congestionamento, conforme a concessionária.

Ainda conforme a PRF, a liberação total da pista ocorrerá depois que o veículo for retirado do acostamento, ainda sem previsão.

As causas do incêndio ainda não foram definidas.

