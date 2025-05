BR-381: capotamento de carro deixa seis vítimas e mobiliza resgate aéreo

Uma pessoa morreu e outras cinco ficaram feridas depois que o carro em que estavam capotou na BR-381, na altura de Carmópolis de Minas, no Centro-Oeste do estado, na tarde desse sábado (17/5). Um dos feridos é uma criança de oito anos, que ficou em estado grave. O acidente mobilizou o resgate aéreo.

Conforme a concessionária Arteris Fernão Dias, responsável pelo trecho, o acidente aconteceu na pista sentido São Paulo, por volta de 15h20. No local, os bombeiros encontraram cinco vítimas fora do veículo, de modelo Toyota Corola, e uma pessoa presa às ferragens. O veículo transportava seis ocupantes, apesar da capacidade ser de um motorista e quatro passageiros.

As vítimas foram atendidas por equipes do Samu e da Arteris. Uma delas, com identidade não divulgada, foi encontrada morta no local.

Segundo os bombeiros, todas as seis vítimas estavam dentro do carro Divulgação/CBMMG

De acordo com os bombeiros, outra vítima era uma criança de oito anos. Ela estava em estado grave e precisou ser levada para atendimento no Hospital de Pronto Socorro João XXIII, em Belo Horizonte, pela aeronave Arcanjo 02 do Corpo de Bombeiros.

A vítima presa às ferragens foi retirada após o corte da lataria e levada para uma unidade hospitalar. Já as outras três pessoas feridas foram encaminhadas para unidades de saúde no município de Oliveira, a cerca de 40 quilômetros do local do acidente.

Ainda segundo a concessionária, o acidente não causou bloqueio das faixas e não provocou filas.

As causas do acidente ainda não foram identificadas.