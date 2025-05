Grupo técnico é criado para discutir contratos de transporte público de BH

Um grupo técnico foi criado para discutir pendências nos contratos de concessão do transporte público de Belo Horizonte. A criação do Grupo Técnico do Contrato do Transporte Coletivo de Passageiros (GTCTC) foi divulgada no Diário Oficial do Município (DOM) nesse sábado (17/5).

O objetivo do grupo é discutir de forma técnica e alinhada, buscando soluções para questões econômicas, jurídicas, administrativas e operacionais relacionadas aos contratos de concessão do transporte público da capital.

O grupo técnico será integrado pelo procurador geral, secretário geral, secretário de Mobilidade Urbana, superintendente da Superintendência de Mobilidade do Município (SUMOB) e até três representantes do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte (SetraBH).

O grupo pode ainda fundar subgrupos temáticos e convocar servidores para integrá-los.



