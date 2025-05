Drogas são encontradas em imóvel ao lado de faculdade em Minas

Repórter de Gerais. Formada em Jornalismo pela PUC Minas e pós-graduada em Produção em Jornalismo Digital. Estagiou no Estado de Minas em 2020 e 2021, quando foi efetivada como repórter.

Uma grande quantidade de drogas, além de material para preparo, embalagem e armazenamento de entorpecentes, foi apreendida em um imóvel localizado ao lado de uma faculdade na cidade mineira de Guanhães, na região do Vale do Rio Doce.

O material foi encontrado nesse sábado (17/5), após a Polícia Militar receber denúncias de que indivíduos haviam escondido drogas em um clube fechado no Bairro Agroder e danificado a cerca de uma propriedade.

Durante a verificação no local, os militares localizaram e apreenderam as drogas escondidas em diversos pontos do terreno.

Ainda de acordo com a PM, o imóvel era alvo de denúncias frequentes por ser usado por usuários de drogas. O local servia como ponto de consumo e para embalar entorpecentes.

A ação resultou na apreensão de uma grande quantidade de drogas, além de diversos materiais usados no preparo, embalagem e armazenamento dos entorpecentes.

Ao todo, a polícia recolheu um tablete grande de maconha prensada, 52 tabletes pequenos da mesma substância, oito pés de maconha, duas balanças de precisão, três embalagens de sacos adesivos transparentes e 270 etiquetas adesivas.

