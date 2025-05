MG: motorista morre em colisão entre dois caminhões e carreta na BR-153

Um acidente envolvendo dois caminhões e uma carreta deixou um motorista morto na BR-153, na altura de Frutal, no Triângulo Mineiro, na tarde deste sábado (17/5). Os motoristas dos caminhões foram levados para atendimento médico, e a pista continua bloqueada.

Informações da Triunfo Concebra, concessionária responsável pelo trecho, indicam que o acidente teve dinâmica de colisão traseira e transversal e ocorreu por volta de 14h20, no quilômetro 193 da rodovia. O trecho fica sobre uma ponte, entre a base da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Posto 50, nas proximidades de Comendador Gomes.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o corpo do motorista da carreta foi encontrado preso às ferragens. A morte foi confirmada pela equipe médica da Triunfo Concebra. Ele foi identificado como sendo natural de Sinop, no Mato Grosso.

O motorista de um dos caminhões foi retirado das ferragens em estado grave pelos bombeiros. O outro foi encontrado em estado moderado e não estava preso às ferragens. Ambos foram levados para atendimento médico no Hospital Municipal de Prata.

Ainda não há informações precisas sobre a dinâmica do acidente. Dois dos veículos seguiam no sentido Prata, enquanto o outro trafegava em direção a Frutal. Um dos caminhões tem dimensões acima do padrão, o que pode ter contribuído para a colisão na parte estreita da ponte.

A perícia técnica está sendo realizada por uma equipe da Polícia Civil, e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Às 18h40, a pista foi liberada, mas o trânsito ainda segue com lentidão.