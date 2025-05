Acidentes e obras travam trânsito da BR-381 neste sábado (17)

Acidentes e obras deixam o trânsito complicado em diferentes trechos da BR-381 na tarde deste sábado (17/5). Um dos acidentes, em Santa Luzia, na Grande BH, provocou uma fila de nove quilômetros de retenção no sentido capital.

Na Região Metropolitana de Belo Horizonte, um acidente envolvendo um carro e um caminhão-tanque complica o trânsito na altura do Bairro Bom Destino, em Santa Luzia, desde as 13h20. O Corpo de Bombeiros foi acionado e atende à ocorrência com o suporte do helicóptero da corporação.

Conforme o boletim de ocorrência, o motorista do carro ficou preso no veículo, mas não retido às ferragens. Ele foi encaminhado ao Hospital de Pronto-Socorro João XXIII pela ambulância do Samu, mas ainda não há informações sobre seu estado de saúde.

As faixas no sentido Belo Horizonte ficaram bloqueadas, e o sentido Ipatinga teve passagem por uma faixa. Motoristas que trafegam no trecho relatam que a fila para a capital chegou a Ravena, em Sabará, a uma distância de 9 quilômetros, enquanto a fila no sentido oposto alcançou cinco quilômetros, até as proximidades da empresa de transportes Lenarge, no Bairro Borba Gato, em Sabará.

A pista foi liberada nos dois sentidos às 15h, mas ainda há lentidão no trecho.

Mais cedo, às 10h, o Corpo de Bombeiros foi acionado para uma colisão frontal entre dois carros na rodovia, na altura do quilômetro 425, próximo a Sabará. Ninguém ficou preso às ferragens, e as vítimas foram atendidas pelo Samu.

A BR-381 também foi bloqueada nos dois sentidos para a retirada de uma carreta que havia saído da pista, das 11h20 às 13h, na altura de Pouso Alegre, no Sul do estado. O veículo, que estava vazio, saiu da pista às 22h de sexta-feira (16), e ninguém ficou ferido. Segundo a Arteris Fernão Dias, o bloqueio provocou uma fila de seis quilômetros, já liberada.

Já em Itatiaiuçu, na Grande BH, a concessionária Arteris Fernão Dias informou que, entre maio e agosto, a faixa da direita entre os quilômetros 541,9 e 542 da rodovia será interditada durante o dia para obras de recuperação.

Matéria em atualização