Tombamento seguido de incêndio em carreta interdita BR-116

Um tombamento de carreta seguido de incêndio deixa o trânsito no sistema pare e siga na BR-116, próximo a cidade mineira de Leopoldina, na Zona da Mata, na manhã deste sábado (17/5).

Segundo o Corpo de Bombeiros, a carreta carregando materiais elétricos, resina e outros objetos tombou no quilômetro 772 da rodovia e, em seguida, pegou fogo no início da madrugada de hoje.

As chamas também atingiram a vegetação marginal. Com o tombamento, o tanque do veículo sofreu danos e vazou combustível na pista. O motorista, de 22 anos, não se feriu.

A rodovia precisou ser interditada para a ação dos bombeiros. Por volta das 10h, a concessionária Ecovias, que administra a pista, informou que o trânsito flui em sistema pare e siga no local da ocorrência.

Os bombeiros acreditam que uma falha na conexão do semirreboque com o cavalo mecânico causou o desprendimento entre as duas partes do veículo e fez o compartimento de carga tombar. Mas as causas ainda serão apuradas pela perícia.

Na hora do acidente, a carreta seguia para Pernambuco.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia