Adolescente envolvido com o tráfico é executado no interior de Minas

Um adolescente, de 16 anos, foi assassinado com cinco tiros na madrugada deste sábado (17/5), no bairro Casa Branca, na cidade mineira Conceição do Rio Verde, no Sul do estado.

Segundo o boletim de ocorrência, uma testemunha relatou que estava em casa com o namorado quando escutou barulhos de estouros e gritos vindos da rua. Ela correu até a janela para verificar a situação e viu um carro de cor escura saindo em alta velocidade.

O estudante foi encontrado caído em via pública já sem sinais de vida e sangue na região da cabeça.

A perícia foi acionada e constatou dois disparos de arma de fogo no braço esquerdo da vítima, um no abdômen, um na lombar e um de raspão nas costelas. Na calçada, ao lado do corpo, foi encontrado um projétil de chumbo.

Durante as diligências, a polícia constatou que o estudante tinha passagem por tráfico de drogas e já foi alvo de abordagens em atitude suspeita.

Até o momento, ninguém foi preso. A ocorrência será investigada pela Polícia Civil.



