Atrasos revoltam passageiros de linha metropolitana em BH

Passageiros que aguardavam ônibus metropolitanos na rodoviária de Belo Horizonte, com destino à cidade de Sete Lagoas, na Região Central de Minas, ficaram revoltados com atrasos em diferentes veículos da linha na noite desta sexta-feira (16/5). Pelo menos três coletivos, que deveriam sair da capital mineira às 18h30, 19h e 19h30, atrasaram, fazendo os viajantes se aglomerarem no terminal.

Diante da demora, os passageiros protestaram contra a empresa Expresso Setelagoano, responsável pela rota. Aos questionamentos dos clientes, a viação alegou que os atrasos teriam sido causados por um acidente na BR-040, que provocou um bloqueio na pista.

O ônibus das 18h30 acabou partindo somente por volta das 20h12. No momento do embarque, houve confusão porque algumas pessoas sem passagem tentaram entrar na frente de outras que já estavam com o tíquete.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Entre os passageiros afetados, estava Walisson Rafael, de 26 anos, atleta do time Mamonas Guarulhos. Ele tem passagem comprada para São Paulo, onde disputará o campeonato paulista de futebol de amputados, mas teme perder o ônibus por estar saindo com um atraso de aproximadamente uma hora e meia. “Se eu perder o ônibus, tenho que ir para a garagem da Buser tentar pegar (outro) lá”, lamentou.