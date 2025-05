BH: novo acesso à Estação Diamante é inaugurado e promete mais agilidade

Os usuários do transporte coletivo em Belo Horizonte contam com uma nova alternativa de entrada na Estação Diamante. O novo acesso, localizado na Rua José Furtado Nunes, 70, no Bairro Diamante, região do Barreiro, entrou em funcionamento na última quinta-feira (15/5), buscando melhorar a fluidez e o conforto no embarque dos cerca de 320 mil passageiros que passam mensalmente pelo terminal.

Procurada pelo Estado de Minas, a Prefeitura de Belo Horizonte informou que o novo acesso tem sido amplamente utilizado desde sua inauguração, beneficiando diretamente a comunidade da Vila Pinho, que já tem feito uso do novo acesso.

A nova entrada complementa o acesso principal já existente na Avenida João Rolla Filho e foi implantada a partir de demandas da população, encaminhadas por meio da Comissão Regional de Transportes e Trânsito (CRTT) e da Câmara Municipal de BH.

A medida tem o objetivo de reduzir o fluxo concentrado e facilitar o deslocamento dos usuários do sistema BHBUS, especialmente os que utilizam o terminal como ponto de integração entre bairros da região do Barreiro e outras áreas da capital.

Para acessar a estação por esse novo ponto, é necessário utilizar o cartão BHBUS com crédito ou o QR Code gerado pelo aplicativo. A nova entrada, no entanto, não contará com bilheteria para pagamento em dinheiro, devido às limitações de espaço físico.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice