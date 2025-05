Maior prédio residencial do mundo é lançado no Brasil

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

Inspirado no legado do tricampeão de Fórmula 1 Ayrton Senna, o projeto do maior arranha-céu residencial do mundo carrega a assinatura conceitual de Lalalli Senna, sobrinha do piloto, artista plástica e antropóloga, que trouxe uma visão única para transformar o edifício em um símbolo de superação e inovação. O lançamento colocou Balneário Camboriú no centro das atenções globais.



No último sábado,10 de maio, a "Dubai Brasileira", foi palco de um evento histórico: o lançamento oficial do Senna Tower, com 550 metros de altura e 154 andares. Localizado na Avenida Atlântica, na Barra Sul da Praia Central, o empreendimento é uma parceria entre a FG Empreendimentos, a Marca Senna e a Havan, com um investimento de R$3 bilhões. O edifício vai abrigar também uma exposição permanente, durante a construção do arranha-céu, com objetos originais usados pelo piloto na carreira na F-1, como macacão, troféu, capacete e o Lotus 99T, modelo usado na temporada de 1987.

O Senna Tower não é apenas grandioso em altura — com seus 550 metros, superando o Central Park Tower (472 m) em Nova York e o Marina 101 (435 m) em Dubai — mas também em inovação. O edifício será o primeiro na América Latina a utilizar o Tuned Mass Damper (TMD), um sistema de contrapeso que reduz oscilações causadas pelo vento, garantindo segurança e conforto nos andares mais altos. Além disso, é o primeiro supertall residencial do mundo a receber a certificação LEED Platinum, atestando seu compromisso com a sustentabilidade. O projeto prevê 228 unidades, incluindo 204 apartamentos de até 400 m², 18 mansões suspensas de até 563 m², quatro coberturas duplex de 600 m² e duas coberturas triplex de 903 m², com preços que podem alcançar R$ 200 milhões por unidade.

As áreas comuns terão mais de 6 mil m² de lazer, que incluem piscinas aquecidas, wellness center, academia, quadras de tênis, espaços gourmet, salões de festas e um observatório com vista panorâmica. O público terá acesso a áreas de entretenimento, gastronomia e um espaço imersivo dedicado ao legado de Ayrton Senna, com peças originais e simuladores. A construção, que começa no final de 2025 e deve ser concluída até 2030, gerará mais de 3 mil empregos diretos e indiretos, reforçando o impacto econômico na região.

Alma criativa

O conceito do Senna Tower foi idealizado por Lalalli Senna, sobrinha de Ayrton, cuja formação em artes plásticas e antropologia trouxe uma abordagem única ao projeto. Em suas palavras, o edifício é “mais que um edifício, é uma obra-prima” que encapsula a “Jornada do Herói”, inspirada na trajetória de superação de seu tio. “O Senna Tower é uma homenagem viva ao legado de Ayrton Senna, materializando sua jornada de superação em linhas arquitetônicas desafiadoras. O design reflete o eixo horizontal do mundo material e concreto, combinado com a busca incessante pela perfeição”, declarou Lalalli. Ela enfatizou que o projeto não é apenas um marco imobiliário, mas um símbolo de inspiração para que “pessoas de todas as gerações persigam seus sonhos e superem seus próprios limites”.







Apesar de críticas, como a de Raul Juste Lores, jornalista especializado em arquitetura e urbanismo, que questionou sua experiência em projetos arquitetônicos, Lalalli defendeu a essência do projeto como uma colaboração entre arte, engenharia e valores familiares. A engenheira Stephane Domeneghini, responsável técnica, reforçou: “O projeto foi elaborado por mim com conceitos vindos da família Senna. Não precisa ser um arquiteto famoso para criar algo de valor”. A parceria com renomados profissionais, como Fatih Yalniz (WSP, Nova York) e John Kilpatrick (RWDI, Canadá), garante a excelência técnica, enquanto o design de Lalalli confere alma ao empreendimento.









Jean Graciola, CEO da FG Empreendimentos, destacou a ambição do projeto: “O Senna Tower não é só mais um arranha-céu. Ele vai colocar Balneário Camboriú no centro das atenções internacionais, tornando-se um marco para a engenharia mundial”. Bianca Senna, CEO da Senna Brands, complementou: “O Senna Tower representa uma mudança de paradigma nos empreendimentos imobiliários co-branded, sendo o primeiro criado para ser um monumento que inspira. Nossa missão é transformar este projeto em um ícone vivo que motiva cada indivíduo a buscar seu verdadeiro potencial”.

Pré-lançamento

A semana que antecedeu o evento, entre 30 de abril e 11 de maio, foi repleta de ativades para envolver moradores e turistas. A roda-gigante de Balneário Camboriú projetou imagens noturnas com uma contagem regressiva para o lançamento, enquanto um balão em formato de capacete, símbolo do piloto, realizou voos ancorados na orla da Barra Sul.

Nos dias 8, 9 e 10 de maio, a maquete oficial do Senna Tower foi exibida com efeitos visuais e sonoros no Espaço Senna Tower (Av. Atlântica, 4466), atraindo o público para uma experiência sensorial. O ponto alto veio no dia 11, quando a Esquadrilha Fox desenhou a silhueta da fachada do prédio no céu, em uma homenagem emocionante.









Polêmicas

O Senna Tower já é um marco antes mesmo de sua construção. Com R$ 1,3 bilhão em pré-reservas, o empreendimento atrai investidores globais, impulsionado pela valorização do metro quadrado em Balneário Camboriú, o mais caro do Brasil. No entanto, há críticas sobre seu impacto ambiental e urbanístico. Estima-se que o prédio consumirá 464 mil litros de água por dia e produzirá 2,5 toneladas de lixo diariamente, desafiando a capacidade de reciclagem da cidade, que hoje processa apenas 5% de seus resíduos. Além disso, o estacionamento com mil vagas levanta preocupações sobre o tráfego na Avenida Atlântica.

Outra questão é o sombreamento dos arranha-céus na Praia Central, o que obrigou a cidade ampliar, em 75 metros, a faixa de areia. “A gente tem muita sombra durante o solstício de inverno. Mas nós tivemos que apresentar todos os laudos, até para a aprovação da licença ambiental. Na verdade, todos os prédios acabam sombreando a praia em algum momento. Então, não é algo inédito”, observa a diretora-executiva da Talls Solution, Stéphane Domeneghini.