BC reforça a preocupação em ter praias limpas e aposta na segurança

Após reportagem do jornal Estado de Minas apontar os problemas relacionados à qualidade da água na Praia Central , em Balneário Camboriú, no litoral Norte de Santa Catarina, o secretário municipal do município, Evandro Neiva, que já ocupou a pasta de Turismo estadual, reforça a preocupação que os turistas têm ao visitar a cidade conhecida como “Dubai Brasileira”, por conta dos skylines ao longo da orla.



Em uma longa conversa, Evandro Neiva divulgou as ações que vão melhorar, ainda mais, o destino turístico, que recebeu cerca de 2.5 milhões de turistas durante toda a temporada de verão. Ele destaca outras praias na localidade, reconhecidas com o título de Bandeira Azul, com o maior reconhecimento de balneabilidade, com água cristalina e livre de impurezas.

Trata-se de um programa internacional que valoriza praias e marinas que atendem a rigorosos critérios de qualidade da água, gestão ambiental e segurança. ”somos o município como maior número de praias com a Bandeira Azul –Taquaras, Estaleiro e Estaleirinho –, além da Marina Tedesco, que recebeu a mesma certificação”, comemora.

Outro atrativo é o Parque Raimundo Malta, uma área de conservação com entrada gratuita, que possui trilhas ecológicas, vegetação de mangue e Mata Atlântica em uma área de 172.625 m². O parque oferece uma oportunidade de contato com a natureza e também serviços relacionados a fitoterapia, com um laboratório, uma farmácia e um horto de plantas medicinais, além de um viveiro Mata Atlântica para distribuição de mudas nativas.

Bandeira Azul

Para receber a certificação Bandeira Azul, os destinos devem atender a critérios rigorosos estabelecidos pela Foundation for Environmental Education (FEE). Esses critérios incluem: gestão ambiental com implementação de práticas que minimizem o impacto no meio-ambiente; qualidade da água com monitoramento constante para garantir a pureza. Além de educação ambiental com programas que incentivam a conscientização e a participação da comunidade. Outro fator importante confere se a praia ou marina oferece infraestrutura adequada para garantir a segurança dos visitantes. Por fim, o turismo sustentável com promoção de práticas que beneficiam a economia local sem prejudicar o meio ambiente.









Ações de limpeza

De acordo com o secretário Evandro Neiva, nos últimos anos, a administração pública de Balneário Camboriú tem feito esforços contínuos para melhorar as áreas de mobilidade, saneamento, segurança e saúde. A prefeitura, por meio da Empresa Municipal de Água e Saneamento (Emasa), tem investido no saneamento, com o objetivo de manter e melhorar os índices de balneabilidade.

"Somos o município que mais testa a qualidade da água e expõe os dados. Não só aqui, como em todo o estado de Santa Catarina. Temos consciência da poluição e estamos prontos para sanar os problemas estruturais. Tivemos um início e ano muito chuvoso, que alagou ruas e a orla da Praia Central. Começamos com uma reforma na cidade que será a maior obra de macrodrenagem no Brasil para evitar que o esgoto seja jogado no mar e os alagamentos futuros”, observa.







Em 2025, a Emasa substituiu duas mil membranas não originais, que afetavam o funcionamento da lagoa de aeração da Estação de Tratamento de Esgoto e também relançou a licitação para reformas na planta de tratamento preliminar da ETE, com investimentos estimados em R$ 35,5 milhões. A cidade busca ainda recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) para a implementação de uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) modular.

“A Praia Central, após passar por um processo de alargamento, está totalmente adequada para banho, segundo o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA). O índice de balneabilidade possui um histórico positivo, sendo o melhor desde 2022, fruto de contínuos investimentos em melhorias no tratamento de esgoto”, observa o secretário.

Para confirmar a situação atual, recomendo consultar diretamente o site do IMA ou o relatório mais recente publicado, já que a qualidade da água pode mudar dependendo de fatores como chuvas, saneamento e fluxo de turistas.







Mobilidade







Nos últimos anos, para melhorar a mobilidade, o município tem investido em obras de infraestrutura, como o prolongamento da Quarta Avenida, da Avenida Panorâmica, a construção do Elevado da Quarta Avenida, e a criação do Ecoparque (em andamento), além da continuação da Avenida Martin Luther, que futuramente formará um binário com a BR-101.

Paralelamente, o governo local tem ampliado a malha cicloviária, que atualmente soma 57 quilômetros, incentivando o uso de transportes alternativos. Neste ano, foram regulamentados os patinetes elétricos, com criação de vagas específicas para estacionamento.

O transporte público é integralmente gratuito, contando com uma frota de 16 ônibus, sendo seis de 2025 e dez de 2024, todos com acessibilidade, ar-condicionado e Wi-Fi. Desde o início do ano, o número de passageiros tem aumentado gradativamente. Em 2025, mais de 500 mil pessoas utilizaram o BC Bus, com março marcando o recorde de 180.609 usuários.

A cidade, por sua geografia plana e segura, convida caminhadas ao ar livre, e tanto moradores quanto turistas optam pelo deslocamento a pé. O poder público realiza fiscalizações nas calçadas para garantir a conformidade com o programa 'Cidade Caminhável' e normas de acessibilidade.

Segurança

Em termos de segurança, Balneário Camboriú conta com uma Guarda Municipal Armada, Central de Monitoramento 24 horas, Agentes de Trânsito e câmeras de vigilância. “O turista que nos visita sabe que a segurança aqui é prioridade. Ele pode andar tranquilo pela orla com seu celular, joias e carro. Queremos que ele sinta confiante e possa retornar, ou quem sabe, investir e morar na cidade”.