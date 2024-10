Com 7 quilômetros de extensão, a Praia do Peró, em Cabo Frio (RJ), é certificada com o selo de Bandeira Azul

O maior suspense nos Jogos Paris 2024, até o último minuto, era se a maratona aquática seria mesmo realizada nas águas do Rio Sena. Depois de bilhões gastos para despoluir o cartão-postal da Cidade-Luz, a dúvida pairava no ar: está própria para banho? Nadar no Sena seria seguro? E quais os riscos de doenças os atletas olímpicos poderiam sofrer? Bem, as provas ocorreram mesmo com a baixa qualidade e a capital francesa continua tentando, a todo custo, ser uma opção de balneário para o próximo verão, em 2025.

Enquanto Paris foi reprovada no quesito de águas cristalinas, o Brasil alcançou mais um marco histórico no cenário internacional do turismo sustentável. Para a temporada 2024/2025, 49 locais — 38 praias e 11 marinas, estão aprovadas no prestigiado Programa Bandeira Azul. São destinos de seis estados brasileiros — São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Bahia, Alagoas e Ceará — reconhecidos pelo Júri Internacional do programa, por atenderem rigorosamente critérios de qualidade da água, gestão ambiental e infraestrutura turística.

A ação posiciona o país como líder sul-americano em certificações ambientais de áreas costeiras. O ministro do Turismo, Celso Sabino, ressalta o esforço do Governo Federal na implementação de políticas públicas para estimular o turismo sustentável. "Este resultado expressivo é reflexo direto do comprometimento do Ministério do Turismo com a implementação de esforços coordenados para integrar práticas de sustentabilidade no desenvolvimento do setor, além de fortalecer as parcerias com o setor privado e a sociedade civil", enfatizou.

O Ministério do Turismo, em conjunto com parceiros estratégicos, desempenha papel fundamental ao apoiar iniciativas de conscientização sobre a importância de proteger os ecossistemas costeiros. Esta atuação colaborativa permitiu que o Brasil ampliasse suas certificações de 42 para 49 locais, consolidando-se como uma nação que equilibra o turismo de alta qualidade com a preservação do meio ambiente.

Turismo sustentável

Águas cristalinas da Praia do Patacho, em Rio de Pedras (AL), é uma das contempladas com selo internacional Embratur/Sebrae

O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, comemorou o resultado, fruto de um trabalho intenso de desenvolvimento do turismo sustentável nos destinos brasileiros. “O governo Lula tem atuado em parceria com os estados e municípios nesse processo de qualificar nossos destinos e tornar nossas praias mais sustentáveis. O reconhecimento internacional desse esforço reforça o papel do Brasil como uma referência em sustentabilidade no turismo, ao mesmo tempo em que nos ajuda a atrair cada vez mais turistas estrangeiros que hoje têm esse nível de exigência”, diz Freixo.

A cerimônia oficial de entrega da Bandeira Azul será realizada no dia 1º de novembro, em Salvador, Bahia, onde representantes das praias e marinas premiadas estarão presentes. O evento simboliza a coroação dos conjuntos de esforços para transformar o Brasil em um exemplo de sustentabilidade global, valorizando suas belezas naturais e promovendo o turismo responsável.





O que é o programa Bandeira Azul?

Santa Catarina possui 20 praias com o selo Azul, a Quatro Ilhas, em Bombinhas, é um delas Expedia

O Programa Bandeira Azul nasceu em 1987, com o apoio da União Europeia. A certificação é concedida pela Foundation for Environmental Education (FEE), uma organização não governamental sediada em Copenhague, na Dinamarca, que promove o desenvolvimento sustentável por meio da educação ambiental. Em 2006, o programa foi trazido para o Brasil, com o objetivo de aumentar a conscientização dos cidadãos e tomadores de decisão sobre a necessidade de proteger o ambiente costeiro e marinho.









Águas cristalinas

No Ceará, a Praia de Cumbuco, em Caucaia, é certificada como uma das mais limpas do país Carlos Altman/EM

Os bons ventos vão te levar até o Ceará, onde impera o sol e calor o ano inteiro. Localizada a 30 quilômetros da capital Fortaleza, a Praia de Cumbuco, no município de Caucaia, é uma das mais belas e famosas do estado, conhecida por suas águas claras, areia branca e ventos fortes. A praia é ideal para quem busca contato com a natureza e tranquilidade, pois possui uma área de preservação ambiental também é certificada com a Bandeira Azul – o selo internacional que atesta a qualidade da água, da areia, do acesso, da mobilidade e da segurança do local.

É justamente nesse lugar paradisíaco que fica o Vila Galé Cumbuco, um resort all inclusive instalado entre as dunas da Costa dos Ventos. Com uma estrutura de alto padrão, o resort oferece diversas opções de lazer e diversão para os hóspedes, que podem desfrutar de um mar limpo e cristalino, uma areia branca e fina, uma vegetação exuberante e uma gastronomia variada.

Liderança



A certificação Bandeira Azul não só atrai turistas conscientes e engajados com a sustentabilidade, mas também promove o desenvolvimento econômico local. Ao seguir os critérios do programa, as comunidades locais se beneficiam com a geração de empregos e a melhoria da infraestrutura, ao mesmo tempo em que preservam seus recursos naturais para as futuras gerações. Além do Brasil, Colômbia (8 praias), Chile (3 praias) e Argentina (2 praias) são os outros países sul-americanos que aparecem na lista do Bandeira Azul na atual temporada.

Critérios de Avaliação

Para receber a certificação Bandeira Azul, os destinos devem atender a critérios rigorosos estabelecidos pela Foundation for Environmental Education (FEE). Esses critérios incluem: gestão ambiental com implementação de práticas que minimizem o impacto no meio-ambiente; qualidade da água com monitoramento constante para garantir a pureza. Além de educação ambiental com programas que incentivam a conscientização e a participação da comunidade. Outro fator importante confere se a praia ou marina oferece infraestrutura adequada para garantir a segurança dos visitantes.Por fim, o turismo sustentável com promoção de práticas que beneficiam a economia local sem prejudicar o meio ambiente.

Paraíso chamado Peró

Tranquilidade, mar azul e água cristalina são atrativos da Praia do Peró, em Cabo Frio Carlos Altman/EM

Entre Cabo Frio e Búzios, uma praia desponta como refúgio para quem procura sossego e, ao mesmo tempo, deseja se aventurar em trilhas e esportes náuticos. Certificada novamente com a Bandeira Azul, livre de impurezas, ela merece uma visita. Já de olho nas férias de verão, a corrida para curtir o mar em família, faz da Região do Lagos, no Rio de Janeiro, ser o destino preferido dos mineiros. Quando se pensa no balneário fluminense, já vem em mente as areias brancas da Praia do Forte e o movimento frenético do calçadão e, de quebra, o reencontro de vizinhos e amigos. Mas o que muitos viajantes das gerais não sabem, é que existe um paraíso escondido nessa mesma cidade, bem mais tranquilo, com belas paisagens, piscinas naturais, águas mornas e trilhas – bem-vindo ao Peró.

Para a coordenadora nacional do Programa Bandeira Azul no Brasil, Leana Bernardi, “a Bandeira Azul é mais do que uma chancela de qualidade, é um reconhecimento de que nossos destinos estão em sintonia com as melhores práticas internacionais de sustentabilidade”. “Além de atrair turistas engajados com o meio ambiente, a premiação promove o desenvolvimento econômico local, gerando emprego e renda”, complementou.

Garantia de segurança





“Perto do mar, a gente é mais feliz” as placas expostas na Praia do Peró, mostram um tesouro que encanta os visitantes por sua beleza natural preservada, com suas águas cristalinas e paisagens deslumbrantes. Um dos destinos mais encantadores de Cabo Frio, a praia fica na saída para Búzios, a cerca de 13 quilômetros de distância da Praia do Forte.

A região do Peró é ideal para quem busca contato com a natureza e tranquilidade, pois possui uma área de preservação ambiental. A praia é o point de muitos surfistas, que aproveitam as boas ondas do lugar. É possível praticar stand-up paddle, caiaque e até mesmo mergulhar nas águas cristalinas da região. As condições favoráveis tornam a praia um verdadeiro paraíso para os esportistas.









LISTA DE PRAIAS APROVADAS:

Renovações:

Praia do Patacho, Porto de Pedras – AL

Praia de Paraíso, Guarajuba, Camaçari – BA

Praia da Viração, Salvador – BA

Praia da Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, Salvador – BA

Praia do Cumbuco, Caucaia – CE

Praia do Forno, Armação de Búzios – RJ

Praia da Azeda Azedinha, Armação de Búzios – RJ

Praia do Peró, Cabo Frio – RJ

Praia de Ubás, Iguaba Grande – RJ

Praia do Sossego, Niterói – RJ

Praia da Reserva, Rio de Janeiro – RJ (Trecho Nelson Mandela)

Prainha, Rio de Janeiro – RJ

Praia das Pedras de Sapatiba, São Pedro da Aldeia – RJ

Praia das Pedras de Itaúna, Saquarema – RJ

Praia do Estaleiro, Balneário Camboriú – SC

Praia do Estaleirinho, Balneário Camboriú – SC

Praia de Taquaras, Balneário Camboriú -SC

Praia de Piçarras, Balneário Piçarras – SC

Praia da Ponta do Jacques, Balneário Piçarras – SC

Praia de Quatro Ilhas, Bombinhas – SC

Praia de Mariscal, Bombinhas – SC

Praia da Conceição, Bombinhas – SC

Lagoa do Peri, Florianópolis – SC

Praia Grande, Governador Celso Ramos – SC

Prainha de Itá, Itá – SC

Praia da Bacia da Vovó, Penha – SC

Praia da Saudade, Penha – SC

Praia Grande, Penha – SC

Praia do Ervino, São Francisco do Sul – SC

Praia do Forte, São Francisco do Sul – SC

Praia Grande, São Francisco do Sul – SC

Praia da Saudade, São Francisco do Sul – SC

Praia do Tombo, Guarujá – SP

Indicadas pela primeira vez:

Praia de Tucuns, Armação de Búzios – RJ

Praia Lagunar Caiçara, Arraial do Cabo – RJ

Praia de Grumari, Rio de Janeiro – RJ

Praia Central, Balneário Piçarras – SC

Praia das Cordas, Governador Celso Ramos – SC

LISTA DE MARINAS APROVADAS:

Renovações:

Yacht Clube da Bahia, Salvador – BA

Marina Costabella, Angra dos Reis – RJ

Iate Clube de Santos, Angra dos Reis – RJ

Tedesco Marina, Balneário Camboriú – SC

Iate Clube de Santa Catarina, Florianópolis – SC

Marina da Conceição, Florianópolis – SC

Marina Itajaí, Itajaí – SC

Iate Clube de Santos, Guarujá – SP

Voga Marine, Ubatuba – SP

Marina Kauai, Ubatuba – SP

Indicadas pela primeira vez:

Marina VillaReal, São Francisco do Sul – SC