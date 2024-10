A Azul disponibilizará 3.048 voos extras, entre 16 de dezembro de 2024 e 2 de fevereiro de 2025, 12% a mais que no ano anterior, durante a temporada de alta. Os aeroportos de Porto Seguro (BA), Maceió (AL) e Cabo Frio (RJ) são os que mais receberão voos extras, totalizando, juntos, 742 operações no período.





A cidade de Porto Seguro, no litoral da Bahia, lidera em número de destinos, com 334 voos, com aeronaves Airbus A320 e ATR, para os aeroportos de Salvador (BA), Montes Claros e Confins (MG) e Viracopos (Campinas-SP) – sendo este último o maior hub da companhia, conectando Clientes a diversas partes do Brasil.





Já Maceió, capital alagoana, terá 262 voos, com aeronaves Airbus A320, Embraer E2 e ATR, para os aeroportos de Confins (MG), Recife (PE), Viracopos (SP) e Araçatuba (SP). Cabo Frio, município carioca localizado na Região dos Lagos, terá 146 voos, com aeronave Embraer E1, todos originados do aeroporto de Confins, em Belo Horizonte (MG) – o segundo maior hub da Azul.





“Ao todo, entre regulares, voos extras e dedicados da Azul Viagens, a Companhia terá 43,3 mil voos, incluindo novos voos internacionais. As regiões Sudeste e Nordeste lideram em número de destinos, com 48% e 38% respectivamente, totalizando 86% dos destinos”, detalhou Vitor Silva, gerente geral de Malha, Planejamento Estratégico e Alianças da Azul.

“Durante o verão, destinos litorâneos com grande movimentação turística, como estes, chamam mais atenção dos Clientes. Por isso, eles são estratégicos para a malha da companhia. Esse aumento será muito importante para comportar a demanda, oferecer novas possibilidades de rotas e conexões diretas, além de ser essencial para que, mesmo com a alta procura, os preços se mantenham acessíveis. Teremos uma oferta de cerca de 460 mil assentos a mais na alta temporada, em comparação ao último verão”, destacou o gerente.

Novas rotas nacionais





A alta temporada contará com 10 rotas diretas inéditas, como entre o aeroporto de Guarulhos e Ilhéus (BA), além de Navegantes, que contará com voos direto para Recife (PE), Vitória (ES) e Rio de Janeiro (RJ).

Voos na madrugada na alta temporada

Outra novidade serão os voos extras que acontecerão em Campinas durante a madrugada, nos dias 21 e 28 de dezembro de 2024, e 4, 6, 11 e 13 de janeiro de 2025. Ao todo, serão 68 decolagens durante a madrugada nesse período, com destino aos aeroportos de Brasília (DF), Cuiabá (MT), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Galeão (RJ), Goiânia (GO), Londrina (PR), Presidente Prudente (SP), Ribeirão Preto (SP), São José do Rio Preto (SP), Uberlândia (MG) e Chapecó (SC).