"Todos os dias

Antes de dormir

Lembro e esqueço

Como foi o dia

Sempre em frente

Não temos tempo a perder"

'Tempo Perdido', a música icônica da banda brasileira Legião Urbana, é uma das mais emblemáticas do rock nacional dos anos 1980. Composta por Renato Russo, a letra é uma reflexão profunda sobre a passagem do tempo e a necessidade de viver intensamente. Em celebração do Dia do Idoso, nessa segunda-feira (01/10), uma parcela da população acima dos 60 anos tem cada vez mais viajado e conquistado espaço e representatividade no turismo.





Nos últimos anos, a geração prateada, também conhecida como população de 65 anos ou mais, tem crescido a cada dia, em comparação à população nacional. Para entender a projeção, que só aumenta, o Censo 2022 realizado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), apontou o crescimento de 57,4% no número de idosos no país, em relação ao mesmo período de 2010. A expectativa é que a população idosa atinja a marca de 90 milhões de pessoas até 2050.



Com base no Censo, é possível compreender que o Brasil tem vivido em longevidade populacional, e que o aumento no número de idosos pode ser também a possibilidade de crescimento para inúmeros segmentos do mercado nacional. O setor, que é pouco trabalhado no país, gera por ano cerca de 2 trilhões de reais, de acordo com um estudo realizado pela consultoria Data 8. E esta rentabilidade vem sendo aplicada não apenas em negócios mercadológicos, como também em turismo e lazer.



Com isso, essa nova realidade despertou a necessidade do segmento hoteleiro, em ofertar aos longevos, inúmeras possibilidades de entretenimento e lazer para aproveitar com sua família e amigos. São uma série de preferências que esta geração busca, entre elas qualidade de atendimento, acomodações all inclusive entre outras.

Bahia dos sonhos

Resort na Bahia busca oferecer uma estrutura adequada e acessí­vel que atenda a todas as necessidades dos hóspedes, para que se sintam seguros e confortáveis Transamerica Resort Comandatuba



Um exemplo de destino tanto escolhido quanto adaptado a essa busca é o Transamerica Resort Comandatuba, resort all inclusive e premium, localizado no Sul da Bahia, que apresenta a seus hóspedes de 65 ou mais, uma estrutura voltada à mobilidade. Com apartamentos adaptados, rampas e elevadores de acesso, o resort oferece conforto e tranquilidade com atividades exclusivas para o grupo, como: aulas de hidroginástica, yoga, funcional, além de tratamentos e massagens no SPA, de forma que possam aproveitar ao máximo a estadia. Para José Fernando Dorsa, gerente de esporte e lazer do resort, a qualidade de um serviço adquirido vai além da oferta por uma acomodação, ela precisa ser marcada pela experiência única oferecida.



“A geração prateada já viveu muitas coisas ao longo de sua vida e hoje, entendemos que este público busca algo que vá além de um atendimento de qualidade. Eles buscam conforto, mobilidade e lazer em um só lugar. Aqui no Transamerica Resort Comandatuba, buscamos oferecer uma estrutura adequada e acessível que atenda a todas as necessidades de nossos hóspedes, para que se sintam seguros e confortáveis durante toda a estadia. As acomodações e o designer do empreendimento são pensados em todas as gerações e especificidades de cada uma delas. Nosso objetivo é criar uma experiência que começa já no check in do hotel e vai desde a gastronomia até as atividades exclusivas para a faixa etária de cada um. Nossa missão é promover o que há de melhor do turismo em uma ilha com beleza ímpar, que permite atividades de lazer e entretenimento educativas, socioambientais e de maior interatividade ao ar livre, para que o cliente fuja totalmente de sua rotina", comenta o executivo.



Por conta do aumento deste público em busca de viagens, em especial resorts, o Transamerica Resort Comandatuba tem expectativa em 2024 de crescer sua base de hóspedes nesta faixa etária em 12%.

Vinhos e relax no Uruguai

Emblemática piscina e jacuzzi externa do Enjoy Punta del Este Casino &Resort Enjoy Punta del Este/Divulgação

E não são apenas resorts brasileiros que estão de olho nesta tendência, o Enjoy Punta del Este Casino & Resort, um dos principais da América do Sul, também tem cada vez mais levando experiências únicas para suas instalações. Entre elas estão uma série de restaurantes de alta qualidade como o St. Tropez, de gastronomia moderna italiana, o Provence com o melhor dos vinhos do mundo com sushi e tapas no menu, e Las Brisas de gastronomia internacional, entre eles a famosa parrilla uruguaya.

"Temos percebido cada vez mais um aumento na procura de turistas acima dos 65 anos ao resort, principalmente por termos uma infraestrutura muito completa com wellness center para os amantes de esporte dos piscinas internas, sendo uma exclusiva para adultos, a emblemática piscina e jacuzzi externa, spa, academia, quadra de pádel, também temos uma série de experiências de gastronomia e de vinhos ao longo do ano, além do próprio Cassino, o maior da América Latina, e também espetáculos como tivemos Jorge Drexler e o ballet do teatro Cólon" explica Javier Azcurra, Diretor de Relações Institucionais e Vendas do Enjoy Punta del Este Casino & Resort.

Com uma ampla gama de atividades perfeitas para quem quer se divertir, há também o Cassino & Resort para os viajantes que querem tentar a sorte sem precisar sair do conforto das instalações, entre essas opções, estão bingos gratuitos e torneios de slots de cassino.

E pensando também na geração prateada e amantes de vinhos que o resort lançou no ano passado a experiência Punta Wine Trips, um roteiro de visitação e degustação por vinícolas exclusivas da região como a Bodega Garzón, uma das mais renomadas da região, e também visitas a pontos culturais e artísticos. "Para a edição 2024, traremos mais novidades, com locais e degustações mais exclusivas e ainda mais arte e cultura incluída na programação", revela Azcurra.