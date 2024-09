Desde o início da pandemia, diversas tendências surgiram e modificaram o modo de viajar dos turistas, especialmente no mercado de luxo. Entre elas, destaca-se o movimento que se expandiu ao longo de 2023 e vem ganhando cada vez mais força, o Nothing-Cation, que consiste em viajar para não fazer nada.



A expressão refere-se a viagens sem compromissos pré-definidos ou quaisquer obrigações, priorizando o relaxamento, descanso e momentos de autocuidado. A tendência tem como proposta escapar da agitação dos pontos turísticos e fazer com que os viajantes voltem revigorados para casa.

Embora os resorts à beira-mar sejam a primeira opção de destino, uma estadia de luxo nas montanhas pode ser ainda mais eficaz. Pesquisas apontam que cenários imersos de natureza, como o campo, são benéficos para aqueles que estão em busca de momentos de relaxamento e antiestresse.

Muitos hotéis estão se esforçando para oferecer uma experiência de hospedagem completa, focando no descanso, na alimentação e no lazer, sem que os hóspedes precisem sair de suas instalações. O Hotel Ort, situado nas montanhas de Campos do Jordão, é o destino certo para quem procura conforto, alta gastronomia e bem-estar em um único lugar.



Natureza ao redor

Com design em estilo bávaro, o complexo hoteleiro oferece uma variedade de acomodações que são verdadeiras experiências por si só. Os quartos, que variam de 20 m² a 180 m², contam com lençóis de algodão importado, edredons e travesseiros de plumas de ganso, aquecimento no piso do banheiro e nas toalhas, refletindo inspirações europeias em cada detalhe.

Além de um café da manhã digno de revistas, repleto de opções deliciosas, o hotel se destaca por sediar dois dos melhores restaurantes da cidade. O Küche, oferece um menu inspirado na Europa Ocidental, enquanto a Pizzaria Ôpa é famosa por suas pizzas de fermentação natural, que capturam o melhor da culinária italiana.

Em meio aos belos jardins, o complexo oferece uma variedade de experiências que combinam bem-estar e lazer, como sauna, academia, fireplace, piscinas, trilhas, passeios a cavalo e piqueniques. O hotel também abriga o Berg Spa Wellness, que conta com uma equipe de profissionais, incluindo fisioterapeutas e massoterapeutas, que oferecem tratamentos para o corpo e rosto, garantindo momentos de puro relaxamento.

Sobre o Berg Hotel Ort

Uma grande revitalização em 2020 transformou o espaço construído em 1943 no luxuoso Hotel Ort para fomentar o turismo da região da Serra da Mantiqueira, em Campos do Jordão. Sua área de 40 mil m2 conta com uma infraestrutura completa para receber hóspedes do mundo inteiro e oferece uma experiência única de lazer, wellness e gastronomia para toda a família.

Todas as 60 acomodações e as 7 Berg Haus de até 180m2 possuem ambiente climatizado, piso do banheiro aquecido, aquecedor de toalhas, roupas de cama importada, televisores, frigobar e decoração contemporânea e requintada.

O complexo hoteleiro conta com o melhor restaurante e a melhor pizzaria da cidade, o Küche e o ÔPA. O hotel ainda abriga o Bar Musik, sala de lareira, fireplace, Berg SPA, sala de leitura, indoor park climatizado, spielplatz ao ar livre, fazendinha, piscina, sauna, sala de ginástica, quadras saibro e society, sala de cinema, sala de snooker, além de uma extensa programação de lazer como: aulas de Yoga, Pilates, trilhas, mountain bike, passeios a cavalo, entre outros.

Endereço: Rua Eng. Gustavo Kaiser, nº 165, Vila Natal – Campos do Jordão/SP

Telefone: (12) 3668-9130/ (12) 9 9150-0888