Saia do lugar comum e embarque nas tendências do turismo agora em 2023

Pouco visitada pelos brasileiros, a Amazônia é destino para viagens regenerativas onde o turista tem contato direto com a natureza (foto: Carlos Altman/EM)



Viajar é preciso. A indústria do turismo está em constante evolução e as tendências estão sempre mudando. No mundo pós-pandemia surgiu uma crescente demanda por experiências autênticas e personalizadas. Com isso, o turismo está se tornando cada vez mais segmentado e diversificado. Desde viagens de aventura até turismo de bem-estar, as opções são infinitas. Além disso, a tecnologia está desempenhando um papel cada vez mais importante no setor, com a inteligência artificial e a realidade virtual proporcionando novas formas de experiências turísticas. Vamos explorar algumas das principais tendências do turismo que estão moldando a indústria hoje. Confira abaixo algumas tendências de destinos para o 2º semestre identificadas pela Maringá Turismo, desde viagens a lazer até as experiências exclusivas.





Viagens regenerativas

Cartão-postal de Jericoacora (CE), a Pedra Furada é aquele local para contemplar a natureza ao redor e relaxar (foto: Carlos Altmasn/EM)

Para quem ama estar próximo da natureza, e também se preocupa em ajudar a preservar o meio ambiente, o turismo regenerativo é uma ótima opção, respeitando o ecossistema de cada destino, e oferecendo uma experiência bem diferente ao turismo tradicional como: Pantanal, Serra da Mantiqueira (Sul de Minas), as famosas Cataratas de Foz do Iguaçu e as praias paradisíacas de Jericoacoara, no Ceará. Outros destinos imperdíveis de turismo regenerativo ficam na Amazônia , incluindo seus famosos hotéis na floresta. Na mesma região também existem opções na praia, como a bela Alter do Chão, no Pará, um local que merece ser visitado tanto no inverno quanto no verão, já que sua paisagem muda completamente dependendo da época do ano.

Slow Travel

Muitos turistas estão buscando relaxar em suas viagens, sem a correria de visitar atrações turísticas de uma viagem normal, o que é ótimo para recarregar as energias e aproveitar as férias. Para quem não tem pressa para conhecer seus destinos favoritos, a Maringá oferece opções de viagens de longa duração, como a travessia de um continente a outro, viagens de carro ou motorhome, além de viagens de trem.









Turismo de experiências

Projeto Céu de Montanhas, em Brumadinho, você poderá ter uma aula experimental na Cerâmica Raiz e produzir lá mesmo um objeto de arte (foto: Carlos Altman)

Focado em oferecer momentos inesquecíveis em cada destino, com itinerários que fogem do turismo tradicional. Alguns exemplos de diferentes vivências são vistas no projeto Céu de Mointanhas, em Brumadinho . Lá, o turista poder conhcer ateliers de cerâmica e ter uma aula experimentaç. O projeto oferece ao todo 26 experiências gastronômicas, artísticas e sensoriais na região. E por falar em gastronomia, que tal jantar no deserto dos Emirados árabes ou conhecer as famosas trufas na Itália; outra vivência é a oportunidade de dirigir um veículo único e diferenciado; acompanhar a Aurora Boreal nos países nórdicos; tomar um banho no Mar Morto em Israel; ou fazer um Safari na África do Sul.



Nômade Digital

Após a pandemia, muitas pessoas mudaram seus hábitos de trabalho, e os regimes híbridos ou remotos são cada vez mais comuns. Para quem quer viajar enquanto trabalha em home office, existem muitas opções, tanto no Brasil como no resto do mundo, e alguns países inclusive oferecem vistos especiais para este tipo de turismo.





Viagens para eventos

Muitos turistas estão optando por comemorar datas especiais como aniversários, casamentos, e outras ocasiões importantes, reunindo seus amigos e sua família em um destino único. A Maringá dá todo o apoio para este tipo de iniciativa, e resolve toda a parte de logística para que você se preocupe apenas em aproveitar a viagem e comemorar a ocasião.



Viagens a negócios e lazer (Bleisure)

Para quem busca unir o útil ao agradável, misturando viagens de negócios com lazer, no turismo conhecido como Bleisure (palavra que junta Business e Leisure, ou negócios e lazer). Muitas empresas também oferecem este tipo de viagens para seus funcionários, com um tempo específico para cada atividade, o que pode otimizar o desempenho das reuniões e encontros. A Maringá tem todo o know-how para aproveitar melhor este tipo de viagem, com pequenos tours e viagens de carro com curta duração.

















