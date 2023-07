Amazônia: paraíso das águas que os brasileiros desconhecem

681





Entre os atrativos turísticos em Altamira, existem várias opções de curta ou longa duração a bordo de uma lancha voadora pelos rios Xingu e Iriri (foto: Carlos Altman/EM)

7h30 da manhã, o sol se alinha no horizonte no cais do porto de Altamira, no Pará. Um grupo, formado por chefs de cozinha, jornalistas e visitantes, embarca em uma lancha "voadora" para um passeio pelo Rio Xingu até a Cachoeira do Espelho, distante 70 km. No trajeto até essa, que é uma das maravilhas da Amazônia paraense, o lancha rápida circunda ilhas, passa rente às casas de ribeirinhos e, a natureza ao redor, revela seu esplendor. Depois de mais de 2h de viagem, chegamos ao local. Na baixa das águas, agora no meio do ano e verão amazônico para a região, as pedras do leito do rio famoso formam cascatas e emocionam os turistas.

Chef paulistana Tatiana Benazzi se encantou com o passeio de barco pelo Rio Xingu até a Cachoeira do Espelho. Para ela, o brasileiro precisa conhecer as belezas da Amazônia (foto: Carlos Altman/EM)





O que levaria um turista do Sul ou Sudeste do Brasil a visitar uma cidade no meio do nada. Tão distante, que para chegar, é preciso gastar 8 horas de viagem? A resposta é simples: a Amazônia. "É uma paisagem de beleza única. Nós, que moramos no Sudeste do Brasil, não temos ideia o quanto esta região é tão rica e diversa. É uma beleza intocável, verde e muita água, em abundância, por todos os lados que se vê. Um passeio que os brasileiros deveriam fazer. Conhecer o quão rica é esta região país. O quanto devemos reverenciar e respeitar. Mesmo distante, são 8 horas de São Paulo até chegar em Altamira. Mas, desfrutar desse passeio, mostra que precisamos muito conhecer nossa terra, nossa gente e divulgar o que o Brasil tem de mais belo", emociona a chef Tatiana Benazzi.

A cidade de Altamira, no Pará, se tornou um destino turístico do chocolate após a realização do segundo Festival Chocolate Xingu . O evento, que aconteceu de 15 a 18 de junho, reuniu produtores de chocolate e chefs renomados de todo o Brasil, como Tatiana Benazzi, e atraiu milhares de visitantes.

Imagens aéreas mostram a mundo de águas que compões a bacia do Amazonas. São como veias que serpenteiam matas ainda preservadas (foto: Carlos Altman/EM)



O festival contou com uma programação diversificada, incluindo palestras, workshops, degustações e apresentações culturais. Os visitantes também puderam conhecer a produção de chocolate em primeira mão, visitar as fazendas de cacau e aprender sobre a história do chocolate no Pará.





O Chocolat Xingu ajudou a colocar Altamira no mapa do turismo. A cidade agora é um destino conhecido por sua produção de chocolate de alta qualidade e pela sua beleza natural. O maior município do Brasil, com quase 160 mil km² em extensão territorial, é um destino que encanta pela sua produção de cacau e pela sustentabilidade da Amazônia. A região é responsável por produzir cerca de 40% do cacau do estado do Pará, gerando empregos e movimentando a economia local. Em 2021, a produção de cacau em Altamira atingiu a marca de 10 mil toneladas.





Os povos ribeirinhos e indígenas têm um papel fundamental na preservação da Amazônia e na produção de cacau sustentável em Altamira. Eles são responsáveis por manter a floresta em pé e garantir que a produção de cacau seja feita de forma consciente e respeitando o meio ambiente.





Para os turistas que visitam a região, Altamira oferece diversas atividades turísticas, como visitas às comunidades ribeirinhas e indígenas, trilhas pela floresta amazônica, passeios de barco pelos rios da região, entre outras opções.

Passeio pelo Rio Xingu até a Cachoeira do Espelho, distante 70 km de Altamira. No trajeto, belas paisagens da Amazônia paraense (foto: Carlos Altman/EM)



Para Claudomiro Gomes da Silva, prefeito de Altamira, a cidade é um destino turístico pouco explorado, mas que oferece uma experiência única para quem deseja conhecer mais sobre a cultura local, a produção de cacau sustentável e a importância da preservação da Amazônia pelos povos ribeirinhos e indígenas.





“Diante da pujança e da força que tem este município, que é o maior do Brasil. Que tem 90% de suas florestas preservadas. E que tem três rios muito piscosos, como o Xingu, Iriri e Rio Curuá. Temos 11 etnias indígenas só no nosso município. Este festival do chocolate uniu o cacau e o produtor da transamazônica com o saber indígena e do ribeirinho. A ideia é fortalecer a cadeia produtiva e valorizar o nosso cacau. O que vai fazer o município gerar emprego e renda de forma significativa é o turismo. Por exemplo, o Chile, que tem apenas uma espécie de peixe que é a truta, ele consegue movimentar toda a economia com o turismo de pescaria. E consegue atrair pescadores dos Estados Unidos, Canadá e Europa para pescar lá. Aqui na região do Xingu temos mais de 250 espécies de peixes. Então, o que precisamos, nos organizar para que de fato possamos vender esse grande produto lá fora que é Altamira, a Transamazônica e o Xingu”, conclui o prefeito.









O que visitar

Praia de água doce e morna. Na orla do Cais, banhistas se refrescam no calor acima de 30º nesta época do ano, conhecido como verão amazônico (foto: Carlos Altman/EM)



Altamira oferece diversas opções de passeios turísticos para quem deseja conhecer mais sobre a cultura local e a natureza da Amazônia. Abaixo, listo alguns dos melhores passeios turísticos em Altamira: