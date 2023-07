Festival de chocolate projeta Altamira como destino turístico no Pará

681

Chocolat Xingu bateu com recorde de público e montante de negócios após quatro dias de evento no Centro de Eventos Vilmar Soares, em Altamira (PA) (foto: Carlos Altman/EM)

A 2ª edição do “Chocolat Festival Xingu” é concluída com recorde de público e montante de negócios após quatro dias de evento no Centro de Eventos Vilmar Soares, em Altamira (PA). Iniciado na quinta (15/6) e encerrado neste domingo (18/6), a edição paraense do maior evento de chocolate e cacau da América Latina movimentou mais de R$ 5 milhões em negócios, 40% acima dos R$ 3 milhões do evento de 2022.

De acordo com os organizadores, o destaque de 2023 foi a atração do público visitante, com cerca de 110 mil pessoas, mais do que o dobro do número recebido no ano passado, pouco mais de 40 mil.

Com uma programação diversa e plural para todas as idades e perfis, o "Chocolat Festival" conquistou definitivamente um espaço na agenda econômica, turística e cultural do Pará, levando em consideração a adesão do público geral que pôde conferir no pavilhão de feiras produtos de origem, gourmet e artesanais apresentados por quase 140 expositores e mais de 250 marcas.

Entidades ligadas aos indígenas levaram uma pequena mostra da rica arte feita na região (foto: Carlos Altman/EM)