Se você é um viajante frequente e usa o Instagram, provavelmente se maravilhou com algumas fotos incríveis e até adicionou um ou dois destinos à sua lista com base em uma ótima foto ou vídeo emocionante - 65% dos turistas da Geração Z e 45% dos Millennials usam as redes sociais para fins de viagem, de acordo com um relatório da empresa de viagens Arrivia. Mas, assim como outros conteúdos no Instagram, quando se trata desses momentos incríveis, nem tudo é o que parece.

Markus Romischer, um cineasta de viagens de 29 anos, decidiu jogar alguma luz sobre alguns dos lugares que ele visitou em uma série chamada "Insta x Realidade", onde ele fez mais de uma dúzia de vídeos em sua página do TikTok sobre como é quando ele chega a alguns desses destinos instagramáveis para fotografar.

Lugares reais

Viajantes das novas gerações estão focados em buscar e compartilhar experiências que reflitam a realidade do lugar







Apesar dos Millennials e da geração Z serem conhecidas pelo uso intensificado das redes sociais, neste momento, este público está escolhendo viagens mais autênticas, marcando uma mudança nas tendências do turismo "instagramável", segundo dados do estudo VisualGPS da Getty Images. A pesquisa revelou que 65% dos Millennials e da Geração Z estão mais inspirados a buscar e compartilhar experiências que reflitam a realidade do lugar que estão visitando, em vez de momentos artificiais, aspiracionais e cuidadosamente editados.



Da Chapada dos Veadeiros, em Goiás, à famosa e mais cobiçada ilha do Brasil, Fernando de Noronha, a superexposição de destinos turísticos nas redes sociais foi identificada como um possível fator que contribui para a superlotação e a deterioração de locais turísticos em todo o mundo, afetando não apenas as experiências de viagem daqueles que escolhem esses destinos, mas também a qualidade de vida dos habitantes locais.



De acordo com a pesquisa VisualGPS, 1 em cada 3 jovens usa a rede social e os perfis de viagem para inspirar a escolha de destinos. As selfies e ‘photo dumps’, por muito tempo, desempenharem um papel crucial na percepção e na popularidade de muitos destinos. Outras tendências, como "Instagram vs. Realidade", mostram o outro lado destes perfis, destacando grandes multidões ou longas filas. A crescente conscientização de conceitos como "turistificação" e "gentrificação", termos em alta nas redes sociais, também destacou as desvantagens de explorar destinos populares em plataformas como Instagram e TikTok.





Impacto da publicidade no setor de turismo

Quem vê no Instagram as piscinas de Saturnia, na Toscana, na Itália, imagina um lugar exclusivo. Mas a verdade é que as águas termais são atrativas para centenas de turistas diariamente



Gabriel Carreiro de Melo, especialista em Conteúdo Criativo da Getty Images na América Latina, analisa como as empresas do setor precisam reavaliar como usam a linguagem visual em suas campanhas de marketing e publicidade se quiserem atrair o público mais jovem. "Em vez de se concentrar em imagens ou vídeos altamente estilizados e irrealistas, é essencial optar por conteúdo que pareça menos posado e mais autêntico", disse ele. Algumas das recomendações do especialista também incluem:



Mostre a realidade local: embora a popularidade dos destinos continue a ser um fator importante para os jovens no Brasil, a pesquisa VisualGPS revelou que isso não significa necessariamente que eles estejam procurando visitar as atrações turísticas mais populares do local, mas que, em vez disso, buscam experiências autênticas que são pouco conhecidas ou frequentadas apenas por moradores locais.

Considere a possibilidade de incorporar imagens e vídeos que realmente representem a vida cotidiana nesses lugares, destacando interações genuínas com a cultura e a comunidade. Destaque experiências personalizadas e acessíveis, desde apreciar a culinária da região até explorar atrações fora dos roteiros turísticos mais conhecidos.



Promova a sustentabilidade: a ferramenta VisualGPS revelou que os jovens, especialmente os Millennials, priorizam a sustentabilidade mais do que as outras gerações como um fator importante em suas decisões de viagem. Sendo assim, use imagens e vídeos que destaquem como sua empresa implementou práticas de turismo responsável, desde acomodações ecologicamente corretas até atividades sustentáveis que reflitam o respeito pelo ambiente natural e cultural.



Diversidade e representação: 72% dos brasileiros disseram que se sentem mais interessados em imagens e vídeos de pessoas que se parecem com eles, suas famílias ou amigos, em vez de conteúdo inspirador focado na beleza de modelos ou "celebridades". Ao selecionar imagens e vídeos para suas campanhas, inclua pessoas de várias idades, etnias, níveis socioeconômicos e tipos de corpo, para refletir a verdadeira diversidade não apenas dos viajantes, mas também das comunidades locais.



O papel do turismo autêntico no futuro





Em meio ao surgimento de deepfakes e imagens geradas por IA, os especialistas da Getty Images enfatizam que as empresas do setor de turismo também devem se esforçar para manter a credibilidade e a confiança no que publicam em suas redes sociais.



"Se estiver pensando em usar imagens geradas por IA, considere seus objetivos e seu público. Nossa pesquisa indica que as pessoas podem reagir negativamente se identificarem que as imagens usadas não são reais, especialmente para o setor de turismo. Isso não significa que precisa deixar de usar imagens geradas por IA; mas, as pessoas não querem se sentir enganadas - se você quiser mostrar histórias e experiências reais, opte por imagens capturadas no mundo real”, ressaltou Gabriel.



A pesquisa VisualGPS revelou que 46% dos Millennials e da Geração Z no Brasil não confiam mais no que veem nas mídias sociais. Além disso, 98% concordam que imagens e vídeos "autênticos" são essenciais para estabelecer a confiança.



"A autenticidade e a transparência como valores de marca são agora mais importantes do que nunca na tomada de decisões das pessoas. As empresas que conseguirem capturar e transmitir esses valores por meio de suas campanhas serão as que se destacarão em um mercado cada vez mais consciente e exigente", conclui Gabriel.