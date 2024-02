Em 2024, as tendências do turismo no Brasil e no mundo continuam a evoluir, impulsionadas por diversos fatores como avanços tecnológicos, mudanças nas preferências dos viajantes e a busca por experiências autênticas. No cenário global, a sustentabilidade e o turismo responsável ganham cada vez mais destaque, com viajantes buscando destinos eco-friendly e práticas sustentáveis em suas viagens. Além disso, a tecnologia desempenha um papel fundamental, com a realidade aumentada, inteligência artificial e a personalização de experiências se tornando mais presentes na indústria do turismo.

No Brasil, a diversidade cultural, belezas naturais e a hospitalidade continuam a atrair turistas de todo o mundo, com destinos como praias paradisíacas, ecoturismo na Amazônia e cidades históricas se destacando. A conectividade e a facilidade de acesso a informações estão transformando a maneira como as pessoas planejam e desfrutam de suas viagens, contribuindo para um cenário turístico cada vez mais dinâmico e inovador.

Conversamos com Ana Maria Fagundes, diretora do Concierge by Maringá Turismo e ela fala sobre os principais assuntos em alta em 2024 como: tendências, overturismo e destinos mais procurados:



ENTREVISTA/ Ana Maria Fagundes



Quais as principais tendências de turismo em 2024? Fale um pouco sobre cada um deles?



Aumentou muito o turismo voltado para o Ecoturismo e o bem-estar, então destinos como Islândia, Ilha de Páscoa, Patagônia, Atacama, Costa Rica , Austrália , África, Tanzânia e parques nacionais tem sido bastante procurados. As viagens de trem também cresceram bastante, devido à redução da malha aérea, principalmente na Europa. Outro fato importante são os eventos familiares como casamentos, aniversários, lua de mel; estas viagens estão mais longas do que o convencional, já que muitos clientes podem fazer home office / office Anywhere em qualquer lugar do mundo que tenha bom acesso à internet. O ski na neve aumentou muito também, será um ano muito positivo para as estações, com volume maior concentrado na Europa devido aos valores atualmente altos da parte aérea para os Estados Unidos, por exemplo.

Quais os destinos mais procurados no Brasil pelos clientes da agência?

Bahia, Rio de Janeiro e Nordeste em geral, mas os clientes estão de olho na segurança, então destinos que estão pecando nisto estão perdendo clientes repeaters. Diante disto, destinos como o Uruguai, está ganhando novos visitantes, devido à proximidade e à segurança.

Fugir do overtourism é uma preocupação aí na agência? Cidades como Barcelona, Veneza, Bali, Roma, Paris estão sendo descartadas?

Sim, é uma preocupação, mas nenhuma destas cidades estão descartadas; e pelo contrário, neste ano de jogos olímpicos, todas estas (Europa), estão em alta. E Bali vai sediar muitos eventos este ano, como o ÁGUA. Na Ásia, digamos que a Índia está um pouco em baixa, pois as pessoas estão bem preocupadas com a saúde.

Que dica de destino natural aqui no Brasil vai bombar em 2024?

Amazônia e Pantanal e Lençóis Maranhenses.

Seus clientes se interessam por turismo de experiência em lugares fora dos roteiros tradicionais?

Sim, temos muita demanda através do nosso Concierge, que cuida exclusivamente de roteiros tailor made. As experiências em alta neste momento são tours de bike e hospedagens em hotéis-vinícola (destaque para Argentina e Chile).

Qual a aposta de vocês para o melhor destino no mundo neste ano?

Listamos os TOP 6 -Inglaterra, Escócia, Irlanda, Escandinávia, África do Sul e Japão.