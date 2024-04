Tendências e inovações: um panorama da segurança no turismo

Reiteradas vezes, temos apresentado e discutido dados oficiais que demonstram a relevância da atividade turística nos contextos econômico e social do mundo globalizado. É perceptível a importância deste setor dinâmico e vivo na construção de cenários evolutivos de sustentabilidade, em todos os sentidos.

Certamente, a evolução dos diversos setores envolvidos na cadeia turística deve ser sistêmica, englobando todos os segmentos estatais e privados deste contexto.

Seguindo os padrões evolutivos, todos os componentes do setor turístico devem estar aptos à evolução necessária nos quesitos tecnológicos, nas novas demandas, nas exigências naturais aos novos padrões de consumo e, de igual maneira, a adequação às questões de segurança.

Pensando em novos comportamentos que estão direcionando as tendências turísticas, em todas as fases das ações desenvolvidas pelos viajantes e dos profissionais da atividade turística, vamos conduzir nossa conversa nesse sentido.

Novos padrões comportamentais e sua relação à segurança no turismo

Tempos modernos exigem comportamentos semelhantes, por isso o turista deve estar atento aos novos padrões, necessários e imprescindíveis, para o planejamento de sua experiência turística.

Há pouquíssimo tempo, via de regra, os modelos de contratação de serviços turísticos eram ligados ao contato físico entre o viajante e os demais envolvidos no circuito turístico. As informações eram mais concentradas e limitadas, o que direcionava o pretenso viajante a seguir um modelo existente nessas contratações.

No contexto atual, existem inúmeros meios e facilidades que oportunizam novas ações na apresentação de novas possibilidades turísticas e a contratação de serviços próprios da atividade. Processos mais modernos estão ligados à evolução tecnológica e o maior acesso do consumidor às informações disponibilizadas por todos os meios e plataformas disponíveis.

A evolução desses processos é muito bem-vinda. No entanto, devemos ressaltar a importância de cuidados elementares nesses acessos e contratações. A grande disponibilidade de dados e a diversidade de possibilidades oportunizam uma maior incidência na ocorrência de golpes e crimes, presenciais ou virtuais.

Processos mais céleres e personalizados

A modernização dos processos traz consigo maior celeridade e aproximação do desejo do turista aos serviços que poderão ser contratados efetivamente. Inúmeros procedimentos ficaram mais próximos e acessíveis pelas plataformas tecnológicas de fácil acesso e conectividade, bem como pela Inteligência Artificial (IA) que consegue disponibilizar uma gama imensa de cenários turísticos. Como forma de contextualizarmos, serão citados dois passos momentos bastante cruciais:

Planejamento e contratações

Toda viagem tem seu início no planejamento. Como uma disponibilidade quase irrestrita, as agências de turismo e plataformas digitais ofertam todos os serviços necessários para o atendimento de quaisquer demandas.

Ainda, as ferramentas disponibilizadas pela IA realizam cruzamentos de informações que oferecem diversas perspectivas ao usuário, o que pode contribuir em muito na tomada de decisão. Pois, podem particularizar as características do viajante, direcionando-o a determinados nichos, conforme suas preferências.

Nesse contexto, todo o processo, a partir do planejamento, as contratações, os pagamentos e acessos aos serviços contratados, estará contemplado por essas ferramentas. O que pode facilitar imensamente a vida do turista.

Confirmações e Check-in

A tecnologia disponibilizada para esses momentos nas experiências turísticas facilita enormemente a vida dos viajantes. Sem dúvida, melhora a qualidade nos atendimentos e o tempo disponibilizado para as ações necessárias nessas atividades.

No que se refere ao setor de prestação de serviços, também contribui na melhoria e eficácia dos processos, no controle das atividades, na celeridade das ações e, ainda, uma melhoria na prestação de serviços.

Inúmeros são os benefícios na maior disponibilidade e celeridade nas atividades e aos serviços voltados para o atendimento ao turista.

Mesmo assim, fique atento às facilidades. Não deixe de observar os detalhes nos acessos, pesquisas, contratações e confirmações de todos os passos em suas viagens.

Para sua tranquilidade navegue em sites seguros e ambientes com a devida certificação de segurança. Nas contratações, leia atentamente os serviços contratados, sua implicações e informações gerais.

Golpes de toda a natureza são extremamente comuns. Além, da captura e utilização de seus dados pessoas de dados para usos difusos e fraudulentos. Por isso, sempre certifique da lisura e confiabilidade nos acessos realizados.

A importância da segurança no turismo

A intenção ao realizar uma viagem é que suas aventuras sejam marcadas por momentos positivos e de divertimento. Essas momentos devem ser coroados de lembranças marcantes e inesquecíveis. Para tanto, a segurança dever ser tratada como uma prioridade nas escolhas e comportamentos dos turistas, bem como para todos os envolvidos nesse sistema turístico que envolve os prestadores de serviços e os ambientes.

Refazendo os passos do planejamento de uma viagem, nos quais você teve acesso às diversas ofertas e tecnologias para escolha de seus destinos e serviços contratados, não deixe de observar questões práticas e elementares. Além dos cuidados fundamentais com a segurança digital e virtual, outros momentos das viagens também devem ser contemplados.

Os procedimentos de segurança nos deslocamentos, nas instalações destinadas à sua estada, na contratação de serviços diversos, nos passeios e outras facilidades devem ser tratados como assuntos prioritários.

Em outros momentos importantes de seu planejamento e desenvolvimento das viagens cuide de sua segurança financeira. Tenha muito cuidado ao planejar, pois os famosos “jabutis” podem ser colocados nos seus pacotes turísticos, forçando a contratação de serviços ou passeios que poderiam ser mais baratos e, por vezes, mais seguros.

Assim, busque sempre informações e dados que possam garantir sua segurança em todos os sentidos. Procure ambientes que possam disponibilizar um sentimento de segurança, uma entrega de benefícios, através de constatações físicas e presenciais de suas estruturas.

Sua segurança, sempre em primeiro lugar. Não caia em furadas e divirta-se em suas viagens. No mais busque atividades que transmitam um sentimento de segurança, mesmo nas aventuras mais radicais. Caso queira compartilhar suas experiências, de forma que a coluna possa contribuir para a segurança dos demais turistas, envie sua sugestão no nosso Instagram @portaluaiturismo.

