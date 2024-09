Monte Verde, um dos destinos mais encantadores de Minas Gerais, se transforma em um verdadeiro paraíso durante as diferentes estações do ano. Na estação primavera, que tem início no próximo domingo (22/9), o distrito ganha mais vida com flores coloridas que brotam por toda parte, criando um cenário vibrante e perfumado. As montanhas se enchem de verde, e o clima ameno convida os visitantes a explorar suas trilhas e cachoeiras.



Quando pensamos no Distrito de Camanducaia, no Sul de Minas, logo lembramos do clima frio e ruas lotadas de turistas, mas o destino também possui seus encantos na primavera. O local vai muito além do clima ameno das montanhas. É na primavera que a natureza da Serra da Mantiqueira se mostra mais exuberante e grandiosa. Com jardins e árvores floridas, o clima por lá fica ainda mais convidativo, criando uma atmosfera perfeita para passeios.

Quem ainda não visitou Monte Verde na estação das flores pode ter deixado de ver as paisagens ainda mais vivas. Confira abaixo cinco motivos para visitar o distrito mineiro na estação.

Clima e temperatura mais agradáveis

Monte Verde tem as estações do ano muito bem definidas. Na primavera, a temperatura não passa dos 25 graus centígrados, por isso, não espere sentir muito frio, nem muito calor.

Jardins e ruas floridas

Monte Verde possui diversas jardineiras que enfeitam a principal avenida do distrito. As flores podem ser vistas por todos os lugares e as hortênsias são consideradas as flores oficiais da localidade, formando belas paisagens combinadas às construções em estilo alpino e enxaimel que remetem a países de inverno rigoroso, como Alemanha, Holanda ou Suíça.

Belas fotos

Na estação mais florida do ano tudo fica ainda mais harmonioso e vivo, e as lindas paisagens do destino podem render belas fotos. Diversos casais aproveitam o cenário para realizar o álbum de casamento. Mas também vale a pena fazer muitas selfies enquanto caminha pelos principais pontos turísticos.

Tranquilidade

Em alta temporada, o número de pessoas que sobe a serra para Monte Verde é grande. O destino na primavera fica mais tranquilo, com menos movimento e sem filas em estabelecimentos.

Esportes ao ar livre

Para os amantes de aventura, Monte Verde oferece a oportunidade para os esportistas se jogarem em atividades radicais, e o clima da primavera nas montanhas torna tudo muito mais prazeroso.

Hospedagem

