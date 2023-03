3 lugares de Minas estão no top 10 dos destinos mais acolhedores do Brasil

Monte Verde, Lavras Novas e a Serra do Cipó são destinos com belezas naturais que merecem uma visita (foto: Combinação de fotos: Tom Araújo/Divulgação, Gladyston Rodrigues/EM e Leandro Couri/EM)

O charme de Minas Gerais é reconhecido aqui no Brasil e no exterior. E a prova disso, que o estado conseguiu se destacar, com três lugares acolhedores no top 10, no prêmio anual Traveller Review Awards 2023, organizado pela Booking.com. No ranking da premiação, Monte Verde, ocupa o 3º lugar, Lavras Novas, distrito de Ouro Preto, ficou em 5º e a Serra do Cipó, com suas cachoeiras incríveis alcança a 8ª colocação. Mas o que cada um tem assim de tão especial. Bora lá conhecer:

Monte Verde

No inverno, as temperaturas em Monte Verde podem chegar abaixo de zero (foto: Marcos Paulo/Divulgação )

Mais uma vez, o distrito mineiro de Monte Verde está na lista dos destinos mais acolhedores do Brasil. Em 3º lugar no top 10 dos destinos encantadores, o pequeno vilarejo de mais de 4 mil habitantes, chamado de “A Suíça brasileira”, oferece áreas naturais como trilhas, parques e cachoeiras, diversas espécies de vida selvagem e a deliciosa culinária mineira.



Lavras Novas

Para conhecer melhor a região de Lavras Novas, uma boa dica é alugar um quadriciclo e explorar as belezas ao redor (foto: Leandro Couri/EM)

Lavras Novas é um dos 13 distritos de Ouro Preto, que conquista os viajantes pela sua tranquilidade e estilo colonial. Ocupando a 5ª colocação no ranking nacional, o destino é ideal para os turistas que procuram fugir da agitação, descansar, comer uma boa comida mineira, contemplar a natureza, visitar prédios históricos e tomar um refrescante banho de cachoeira. Uma boa pedida para o dia é curtir um dos barzinhos no centro da cidade, com música ao vivo e uma cerveja gelada.



Serra do Cipó

De fácil acesso, a Cachoeira Grande é uma mais procuradas por turistas na Serra do Cipó (foto: Leandro Couri/EM)

Em 8º lugar na lista, a Serra do Cipó, chamada por Burle Marx de “O Jardim do Brasil”, é um conjunto de belezas naturais formado por rios, cachoeiras, cânions e cavernas com um visual de tirar o fôlego. O vilarejo mineiro chama atenção pelo ambiente acolhedor, proximidade com a natureza e as práticas de esportes radicais como rapel, ciclismo, alpinismo e trekking.

Traveller Review Awards 2023

Com base em 240 milhões de avaliações verificadas de viajantes reais, a Booking.com anuncia os ganhadores da décima primeira edição do prêmio anual Traveller Review Awards 2023, que reconhece os prestadores de serviços de viagens pelo seu compromisso com a hospitalidade e a excelência ao longo do ano. No ranking dos 10 lugares mais acolhedores do Brasil, em primeiro lugar ficou Porto de Galinhas, em Pernambuco, que também foi a única representante brasileira na lista de destinos mais acolhedores do mundo em 2023.

Além disso, a premiação também identificou os tipos de hospedagem preferidos dos hóspedes. Mesmo com mais de 30 tipos de acomodações diferentes disponíveis na plataforma, algumas propriedades conquistaram o coração dos viajantes. Pelo sexto ano consecutivo, os apartamentos foram os tipos de acomodação mais premiados nacionalmente (20.627 premiados), seguidos pelas casas de temporada (8.857).

Assim, baseada nas categorias premiadas no Traveller Review Awards 2023, a Booking.com resolveu revelar os lugares mais acolhedores do país; confira o ranking nacional:

1) Porto de Galinhas (PE)

O primeiro lugar não poderia ser outro. Porto de Galinhas foi eleito o oitavo destino mais acolhedor do mundo pelo prêmio Traveller Review Awards 2023, sendo o único representante brasileiro na lista. O balneário é uma pequena cidade praiana, conhecido pelas suas praias de areia branca, águas cristalinas e mornas, coqueiros, piscinas naturais, comida boa e, claro, excelentes acomodações.

2) Penedo (RJ)

Penedo é uma cidade localizada no sul do estado do Rio de Janeiro, perto do parque ecológico de Itatiaia e aos pés da Serra da Mantiqueira, conhecida por suas cachoeiras, chocolates e por ser uma das casas do Papai Noel. O distrito é a principal colônia finlandesa no Brasil, com arquitetura típica e casinhas supercoloridas e aconchegantes.

4) Fernando de Noronha (PE)

Fernando de Noronha é um paraíso natural, desejo de viajantes do Brasil e do mundo. Segundo uma pesquisa recente realizada pela Booking.com, a Praia do Sancho foi eleita a melhor do país. O cenário é paradisíaco, com praias de águas claras, centenas de espécies de vida marinha e terrestre, coloridos corais e formações rochosas. O arquipélago ainda é considerado um dos melhores destinos para mergulho, com peixes de diversas espécies, golfinhos, tubarões, arraias e tartarugas.

6) Visconde de Mauá (RJ)

A mais de 1600m de altitude da Serra da Mantiqueira, Visconde de Mauá é um refúgio com opções de ecoturismo e turismo de aventura, além de um destino excelente para casais. Para os aventureiros, há trilhas, cavalgadas, mountain bike e cachoeiras. Para os apaixonados, o destino tem um clima romântico, com friozinho, ideal para um vinho com lareira e restaurantes com uma boa gastronomia.

7) Pedra Azul (ES)

Pedra Azul é o representante capixaba na lista de destinos mais acolhedores do Brasil. A cidade é um dos lugares mais famosos e procurados do Espírito Santo, repleto de diferentes espécies de animais e belezas naturais. O Parque Nacional da Pedra Azul é um dos principais pontos turísticos de toda a região, e onde está localizada a famosa Pedra Azul, uma formação rochosa considerada patrimônio geológico brasileiro, com tonalidade azulada.

9) Pomerode (SC)

Considerada a cidade mais alemã do Brasil, Pomerode fica localizada no interior de Santa Catarina e oferece ao visitante arquitetura, gastronomia, festas e tradições germânicas. Todo ano, no mês de janeiro, acontece a Festa Pomerana na cidade, conhecida por ser voltada à cultura alemã. Na época da Páscoa, acontece a famosa Osterfest, conhecida por ter A Maior Árvore de Páscoa do Mundo e O Maior Ovo de Páscoa do Mundo.

10) Abraão (RJ)

Localizada na Costa Verde do Rio de Janeiro, a Vila do Abraão fica em Ilha Grande, um distrito do município de Angra dos Reis, e é a maior ilha do estado do Rio de Janeiro. A natureza no local é exuberante, formada por áreas de Mata Atlântica, Mangue e Restinga, com muitas opções de trilha, cachoeiras, além das famosas e paradisíacas praias com areia branca e águas claras.

Sobre a pesquisa

Os destinos deveriam ter pelo menos 50 acomodações elegíveis para serem incluídos nesta lista e foram classificados pela maior parcela de premiados por destino. Pesquisa encomendada pela Booking.com e realizada de maneira independente com 1.206 entrevistados no Brasil. A pesquisa foi feita on-line e ocorreu em julho de 2022.