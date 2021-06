Monte Verde é refúgio de sossego com ares europeus em Minas

Sossego para quem visita o destino romântico no Sul de Minas. A rua principal do distrito mineiro é onde concentra os melhores restaurantes (foto: Túlio Santos/EM)

No alto da Serra da Mantiqueira,respira romance, com chalés propícios para isso. O distrito de puro charme defica a 491 quilômetros de Belo Horizonte, no

Com a chegada do inverno, a cidade é um convite a mais para os casais apaixonados. Com temperaturas chegando abaixo de zero, a dica é se abrigar nos ambientes quentinhos dos restaurantes e se permitir aos prazeres da gula com os rodízios de fondues ou pratos típicos da gastronomia italiana e alemã. Tudo isso, claro, acompanhado de um bom vinho ou de saborosas cervejas artesanais.

Aos amantes da natureza, os programas interessantes ficam por conta das trilhas do Chapéu do Bispo, da Pedra Redonda e do Pico do Selado.

Para os casais mais aventureiros, vários esportes são oferecidos no lugar: tirolesa, escalada, arvorismo, passeios de jipe, moto, quadriciclo, bicicleta e cavalo. Vale a pena conhecer Monte Verde e passar momentos especiais com o seu amor.

O EM Foco é uma coluna diária com imagens de Minas Gerais feita pela equipe de repórteres-fotográficos do jornal Estado de Minas