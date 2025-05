Os 10 parques menos frequentados em BH

4. Parque do Bairro Diamante (Colina). Conhecido também como Parque Colina, o Parque do Bairro Diamante foi criado e aberto em 2024. Está localizado na Rua Bela Emília, 261, no Bairro Olaria, no Barreiro, na bacia do Ribeirão Arrudas. Tem uma área aproximada de 12.700 m² e apresenta uma média de 500 frequentadores mensais. Com um impactante pôr do sol, dispõe de brinquedos, academia a céu aberto, recanto com mesas e bancos e um pequeno teatro de arena. Foto: Suziane Brugnara/FPMZB/PBH