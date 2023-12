Viajar é sinônimo de descanso, paz e busca por dias de tranquilidade em destinos já conhecidos ou em lugares novos a serem explorados. Colocar o pé na estrada ou fazer o check-in no aeroporto tem se tornado realidade para um número de idosos cada vez maior. Segundo a Agência de Notícias do Turismo, 15% das pessoas com mais de 60 anos são turistas viajando pelo Brasil e 10% viajando para outros países.



Segundo o geriatra Frederico Brina, é importante estar com a saúde em dia antes de viajar. “Viajar, de certa forma, nos tira da nossa zona de segurança e especialmente para os idosos que vão passar mais que uma semana fora de casa ou viajarão para locais mais distantes, é importante estarem em dia com a saúde.



Consultar previamente seu médico para avaliar as condições gerais de saúde e caso faça uso de algum medicamento continuamente se há a necessidade de alguma orientação ou ajuste, por exemplo pode evitar contratempos”, orienta.



O idoso está mais propenso a intoxicações alimentares e suas complicações e também pode sentir mais desconfortos relacionados às mudanças bruscas de temperatura ou sofrer com os efeitos da altitude. Por isso, é preciso prevenir-se para evitar passar por situações desagradáveis longe da rede de apoio à qual ele já está acostumado. “O objetivo das viagens, sejam elas nacionais ou internacionais, é aproveitar bons momentos com aqueles que gostamos, explorar novos lugares, descansar corpo e mente com conforto e qualidade.

Check-up antes da viagem



Mas é importante estar sempre atento aos cuidados para evitar imprevistos. Antes da viagem, além de um check-up, converse com seu médico de confiança para saber quais remédios não podem faltar na sua mala, além daqueles que já são de uso cotidiano.



Desconfortos como dores de cabeça ou má digestão, por exemplo, podem ser solucionados de maneira simples, mas o uso de medicamentos para combater estes males, não pode ser feito de forma indiscriminada. Por isso, é importante conversar com seu médico antes de preparar sozinho um kit de remédios para viagens”, explica Frederico Brina.

Um dos grandes riscos para viagens longas ou viagens terrestres com mais de duas horas de duração é a trombose nas pernas. Pacientes que possuem problemas de circulação precisam ter um cuidado a mais nestes casos e o idoso deve reforçar os cuidados também.

“As meias de compressão, para alguns pacientes, podem ser muito importantes em viagens aéreas e tem potencial de evitar a trombose, que em casos mais sérios, podem levar à morte. Além do uso da meia, que deve ser orientada e prescrita pelo médico, seguir algumas medidas simples ajudam a evitar a formação de coágulos nas veias.