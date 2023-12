Pavê, salpicão, chester, tender, arroz à grega, salada de maionese, bacalhoada e pernil assado. Difícil não querer se deliciar com um pouco de tudo nas ceias de Natal e Ano Novo. Mas, de beliscadinha em beliscadinha, para cairmos no excesso é um pulo, o que é um problema. Especialmente para quem está no processo de perda de peso.

“Um exagero alimentar pode ultrapassar tranquilamente 2.000 mil calorias, principalmente se houver bebida alcoólica”, diz a nutricionista Bruna Borges Machado, especialista no tratamento contra a obesidade e em comportamento alimentar do Instituto Joffre Rezende, em Goiânia.

“Uma hora de caminhada na esteira gasta em torno de 270 kcal e uma hora de corrida na esteira gasta em torno de 500 a 600 kcal. Ou seja, algumas pessoas podem precisar de até uma semana de exercícios para compensar um ceia de Natal”, alerta a nutricionista

Quem foi dominado pela gula

Mas, calma. Nem tudo está perdido para quem passou do ponto. Bruna explica que a orientação para esses casos é voltar para a rotina alimentar saudável, priorizando verduras, frutas e proteínas para uma maior saciedade.

Outra dica fundamental é manter-se hidratado. Por isso, o consumo de águas, sucos e chás é recomendado: “É importante que a quantidade de água consumida no dia após o excesso esteja adequada, para também agir como um diurético natural, já que exageros de carboidrato e bebida alcoólica provoca retenção de líquidos”, destaca Bruna Borges Machado.

Os chás são aliados

Particularmente, os chás se tornam grandes aliados nessas ocasiões: “No dia seguinte, é interessante o consumo de chás diuréticos, que irão ajudar a desinchar, como chá de hibisco, chá verde e chá de cavalinha”, comenta Bruna.

Porém, segundo a nutricionista, em casos de exageros no consumo de gordura e proteína, que são de mais lenta digestão, deve-se optar pelos chás digestivos, como gengibre, erva doce, hortelã, que trarão mais alívio.

Mova-se

E não há como fugirdo treino. A nutricionista recomenda o retorno das práticas habituais de exercícios físico: “Mesmo para quem comeu além da conta, não há necessidade de exagerar nas atividades físicas, mas retomar no ritmo de costume é de grande ajuda, já que mantém o metabolismo acelerado”.

Para quem já está com medo de cair no descontrole novamente nas próximas festanças, Bruna explica que a mudança de comportamento é fundamental para que as pessoas se desapeguem do prazer de exagerar e possam perseverar na busca pelo emagrecimento: “Sempre é mais difícil reverter um exagero do que praticar o equilíbrio. Muitas vezes a pessoa resolve que pode correr recuperar do exagero depois, mas no fim das contas está sempre adicionando uns quilinhos a mais na balança”, alerta.

A nutricionista ressalta que as delícias das ceias não precisam estar fora do alcance de ninguém. No entanto, afirma, é necessário que cada um tenha autoconhecimento e descubra quais são suas fragilidades para que o controle alimentar não se torne algo penoso ou demasiadamente restritivo.