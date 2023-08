683

Os chás possuem propriedades interessantes que podem auxiliar no emagrecimento, mas é importante não atribuir a eles um poder milagroso Vigilantes do Peso/Divulgação

Em busca de conquistar o peso desejado, as pessoas acabam recorrendo a diferentes estratégias. O que algumas não sabem é que existem métodos simples que podem ajudar nesse processo. Os chás, por exemplo, podem ser aliados naturais e seguros. Oferecem diversos benefícios que podem potencializar a conquista de uma silhueta mais saudável.





Certos tipos de chás podem ter propriedades termogênicas, que auxiliam no aumento da temperatura corporal e aceleram o metabolismo, permitindo que o corpo queime mais calorias durante a digestão e atividades cotidianas. Existem ainda algumas variedades, conhecidas por suas propriedades supressoras do apetite, que ajudam na redução da ingestão calórica diária. Isso sem falar no efeito diurético proporcionado por muitos deles, o que auxilia na eliminação do excesso de líquidos retidos no organismo e reduz a sensação de inchaço. Alguns ainda atuam na eliminação de toxinas, contribuindo para uma desintoxicação natural do corpo."Os chás possuem propriedades interessantes que podem, sim, auxiliar no processo de emagrecimento, mas é importante não atribuir a eles um poder milagroso. É preciso ter em mente que, para alcançar resultados consistentes e duradouros, é fundamental adotar uma alimentação balanceada, com foco na qualidade e quantidade dos alimentos ingeridos. Outro ponto importante é que a jornada de perda de peso muitas vezes pode ser acompanhada de ansiedade e estresse , o que pode interferir negativamente nos resultados. Nesse sentido, os chás também podem ser aliados valiosos, pois muitos deles possuem propriedades relaxantes que ajudam a reduzir o estresse, proporcionando um estado de bem-estar que é essencial para manter uma rotina saudável durante o processo de emagrecimento", explica Matheus Motta, nutricionista responsável pelo programa VigilantesdoPeso no Brasil.A fim de auxiliar ajudar aqueles que desejam inserir os chás em sua rotina alimentar e poder testar suas propriedades, a VigilantesdoPeso reuniu informações sobre quatro diferentes tipos que podem impactar positivamente no processo de emagrecimento.Um dos chás mais populares, quando se trata no auxílio da perda de peso. Seu segredo está no alto teor de compostos bioativos, como a catequina, que estimula o metabolismo e a queima de gorduras. Ele também é um importante aliado na redução da retenção de líquidos e, graças ao seu efeito termogênico, contribui para o gasto energético do corpo.Rico em antioxidantes, apresenta propriedades diuréticas. Além disso, seu consumo regular pode auxiliar no controle do apetite, proporcionando uma sensação de saciedade mais duradoura, contribuindo para a diminuição da compulsão alimentar.Conhecida por seus benefícios no controle dos níveis de açúcar no sangue, a canela ajuda a regular a glicemia, contribuindo para a diminuição dos picos de insulina e, consequentemente, reduzindo o acúmulo de gordura no corpo. Seu sabor adocicado pode ser um excelente aliado na redução do consumo de açúcar.Suas propriedades digestivas e termogênicas o tornam uma excelente escolha para complementar uma dieta de emagrecimento. Auxilia na quebra das moléculas de gordura, favorece a absorção de nutrientes e alivia a sensação de inchaço abdominal. Outra vantagem é que com uma digestão mais eficiente, o organismo se torna mais propício a utilizar as reservas de gordura como fonte de energia.Embora os chás possam oferecer diversos benefícios, é essencial reforçar que a perda de peso saudável requer uma abordagem equilibrada e individualizada. Um programa de emagrecimento sustentável sem imposição de restrições, que inclua uma dieta adequada e a prática regular de atividade física pode ser a chave para conquistar os objetivos sem sofrimento.