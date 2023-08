683

'Barbie botox' aplica toxina botulínica nos ombros, com o objetivo de alongar o pescoço de forma similar ao da boneca Rodger Shija/Pixabay





Uma nova trend no TikTok, com publicações com mais de 100 mil visualizações, mostra o chamado “Barbie botox”, um procedimento que aplica toxina botulínica nos ombros, com o objetivo de alongar o pescoço de forma similar ao da boneca.

Como funciona o 'Barbie botox'?

O processo consiste em cerca de 60 aplicações de toxina botulínica nos ombros do paciente, um procedimento que dura menos de uma hora no total.





A toxina botulínica atua bloqueando a ação de estímulos cerebrais nos músculos, resultando em relaxamento temporário, paralisando a sua movimentação. Sua aplicação na região dos ombros era originalmente utilizada para liberar os músculos do trapézio em pessoas que sofrem com graves sobrecargas, o que pode causar enxaquecas e tensão excessiva no pescoço.

No entanto, agora a técnica está sendo utilizada na estética para relaxar os ombros e aumentar visualmente o tamanho do pescoço.

Os perigos da técnica

De acordo com a médica pós graduada em dermatologia, Nicolly Machado, o principal cuidado com a prática é a frequência e as doses utilizadas: “O procedimento, se feito corretamente e sob orientação profissional, não gera problemas de saúde, mas caso a aplicação seja feita de forma errada, afetando, por exemplo, os vasos sanguíneos, pode gerar febre e fraqueza muscular ”.

“Injeções muito frequentes ou em quantidades excessivas podem enfraquecer os músculos do trapézio e prejudicar movimentos do pescoço, ombros e braços, por isso é fundamental procurar um profissional qualificado e experiente”, explica Nicolly Machado.

“No entanto, fica o questionamento, até que ponto vale a pena utilizar uma técnica terapêutica para fins estéticos? Realmente vale a pena se expor a altas doses de toxina botulínica apenas para atingir o padrão de uma boneca, ainda mais com efeitos temporários? Não seria mais interessante contatar um profissional para entender melhor quais procedimentos podem lhe valorizar de forma segura e não apenas seguir uma moda do TikTok?”, questiona a médica.