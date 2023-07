683

Cena do filme da Barbie Reprodução

O novo filme da Barbie chegou ao cinema para revolucionar a imagem que temos da icônica boneca da Mattel, se afastando daquele padrão de beleza irreal que acompanha o brinquedo desde seu lançamento. Uma das características mais marcantes da boneca é, por exemplo, seu nariz fino e arrebitado, considerado por muitos como o nariz perfeito. Não à toa é o que maioria dos pacientes busca quando se submete à rinoplastia.





Mas faz sentido realizar uma cirurgia para conquistar o tão sonhado "nariz de Barbie"? Esse formato se adequa a qualquer rosto? É benéfica a busca por um nariz comum para todas as pessoas? "A ideia de um nariz perfeito não existe. Ou, pelo menos, não deveria existir. Na verdade, esse conceito de que a rinoplastia tem como objetivo conquistar um formato de nariz 'padrão' para todos os casos é justamente o que causa os exageros e resultados artificiais que muitos temem quando se trata de rinoplastia", explica o cirurgião plástico, membro da BAPS (Brazilian Association of Plastic Surgeons) e da Sociedade Americana de Cirurgia Plástica (ASPS), Paolo Rubez.Segundo o especialista, o objetivo da rinoplastia nunca deve ser enquadrar o nariz em um "padrão" ou torná-lo parecido com o de outra pessoa. "O formato perfeito do nariz é, na verdade, aquele que melhor se adequa às características de sua face e contribui para a harmonia facial, sendo assim exclusivo para cada paciente. Não há como comparar o seu nariz com o de outra pessoa, pois a genética, as características de pele, as estruturas de cartilagem e osso são diferentes e impactam diretamente no resultado", afirma.Ou seja, não adianta pedir que o cirurgião modifique seu nariz com base em um desejo pré-estabelecido sem uma avaliação, pois é muito provável que ele estará longe do formato ideal para o seu rosto. "O formato e tamanho ideal do nariz para cada caso será definido após uma profunda avaliação do cirurgião plástico. Você pode levar referências e expressar seus desejos, é claro. Mas é preciso ter expectativas realistas sobre o resultado da cirurgia. O papel do cirurgião é ouvir, oferecer conselhos e ajudar a definir o formato ideal para cada paciente de modo que o resultado seja satisfatório", diz Paolo.E, nessa busca pelo nariz ideal, é fundamental estar disposto a escutar o médico. Em alguns casos, é possível até mesmo que o cirurgião não recomende a rinoplastia como solução, mas sim outra cirurgia, como a mentoplastia ou a perfiloplastia. "Isso porque, muitas vezes, não é o nariz o responsável pelo incômodo estético, mas sim o queixo, cujo tamanho pode aumentar ou diminuir o tamanho percebido do nariz. Nesses casos, não adianta operar apenas o nariz, sendo recomendada então a realização de uma mentoplastia, que visa tratar o desequilíbrio entre o tamanho do terço médio e do terço inferior da face através da manipulação das estruturas que compõem o queixo", explica o cirurgião plástico."Já quando apenas a realização da rinoplastia ou da mentoplastia não é o suficiente para deixar o paciente satisfeito com seu perfil, o ideal então é a realização da perfiloplastia, que permite tratar queixo e nariz e corrigir a desproporção entre essas estruturas em apenas um único procedimento, ajudando assim a melhorar significativamente a harmonia facial", acrescenta.Mas, novamente, apenas quem poderá dizer, de fato, qual a melhor opção para cada caso é o médico. Por isso, antes de optar por qualquer procedimento, é fundamental passar por uma avaliação com um cirurgião plástico devidamente certificado e experiente. "Para reduzir o risco de exageros e garantir um nariz natural, vale a pena, por exemplo, olhar as redes sociais do médico para observar os resultados de outras rinoplastias já realizadas pelo profissional e encontrar ex-pacientes que possam compartilhar a experiência que tiveram com o cirurgião", aponta Paolo Rubez.