Influencer conhecida como 'barbie com curvas' nega edição de imagem na net

Adrielly Lima postou fotos no seu perfil e foi acusada de usar photoshop (foto: Reprodução/Instagram)

A influencer Adrielly Lima é vítima de acusações de haters que afirmam que ela usa photoshop para diminuir sua cintura nas fotos que compartilha em seu perfil do Instagram. Ela decidiu enfrentar diretamente os criticos, defendendo sua imagem.Com uma base de quase 2 milhões de seguidores na rede social, Adrielly tornou-se um ícone de beleza e inspiração para muitas pessoas ao redor do mundo. Conhecida como a "barbie das curvas reais", ela inspira mulheres que desejam ter um corpo igual ao seu.Em uma recente entrevista, Adrielly respondeu aos haters com um posicionamento firme e autoconfiança. "Eu tenho esse corpo e mostro exatamente como ele é. Não preciso recorrer a truques ou edições para me sentir bem comigo mesma. Minhas fotos refletem a minha realidade e meu amor próprio", declarou.Adrielly revelou que lida com essas críticas diariamente, mas ressaltou que elas não abalam sua autoestima . Ela entende que o mundo das redes sociais pode ser implacável, com haters sempre prontos para apontar falhas e propagar negatividade. No entanto, a influencer aprendeu a valorizar o apoio e a admiração de seus fãs, que para ela são as pessoas que realmente importam.Essa não é a primeira vez que Adrielly enfrenta acusações desse tipo. "Isso já aconteceu outras vezes e eu nunca liguei para os comentários, mas hoje eu penso que, expondo isso, posso estar ajudando outras mulheres, mostrando que não devemos nos importar com essas opiniões", disse a influencer.