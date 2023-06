Redes sociais causam impacto na saúde da coluna, alerta especialista

683

Um influencer apareceu recentemente no Um influencer apareceu recentemente no Tiktok , em um vídeo com mais de 400 mil visualizações, explicando sobre ''Como deixar sua coluna muito saudável".

Nele, o jovem fala sobre como os hábitos lineares, adquiridos ao longo da vida, fizeram com que nós, praticamente, eliminássemos um costume muito benéfico para a saúde: mexer a coluna.





Sem esse movimento, que ele chama de arquitetura externa, composta por flexão de coluna, extensão, tilt alteração e rotação, que deve ser feito para todos os lados, nós ficaríamos cada vez mais rígidos e limitados.

No post, após mostrar alguns desses movimentos, ele convida seus seguidores a ligarem o som, colocarem uma música e explorarem o máximo que conseguirem. Mas será que isso realmente está certo e é possível?











De acordo com o médico ortopedista especializado em coluna vertebral e diretor do NOT - Núcleo de Ortopedia e Traumatologia de Belo Horizonte, Daniel Oliveira, tal vídeo pode ter consequências negativas, principalmente pensando em pacientes que já sofrem de algum problema na coluna.



"Nós sabemos que existe uma série de movimentos que pode piorar a dor, causar mais inflamação e compressão de alguma estrutura neurológica , dependendo do que é feito."

Entre eles o médico cita a torção excessiva da coluna vertebral, por colocar pressão sobre as vértebras e os discos intervertebrais, acarretando em uma piora de quadros como os de hérnia de disco ou ciática; inclinações muito elevadas; e o ato de flexionar a coluna lombar, já que, ao perder a neutralidade (curvatura normal) da coluna lombar, uma maior força de cisalhamento (deslizamento de uma vértebra sobre a outra) tende a acontecer e, assim, aumentar a possibilidade do desenvolvimento de dor lombar crônica e até hérnia de disco.





Para pessoas muito novas e que não tenham nenhuma alteração na coluna, Daniel acredita que não vá causar tanto problema, mas há uma apreensão com pessoas que tenham algum tipo de patologia









"O hábito de movimentar a coluna pode ser positivo ou negativo, dependendo da sua natureza e de sua frequência. Quando falamos em mexer de forma leve e regular, como quando esticamos, alongamos ou fazemos pequenos movimentos circulares, esses podem ser considerados positivos, pois ajudam a manter a flexibilidade e a saúde da coluna vertebral. Se acompanhados por um profissional gabaritado, seja ele fisioterapeuta ou educador físico, levando em consideração a condição clínica do paciente e a prescrição médica, esses movimentos podem ajudar a aliviar a dor nas costas.





No entanto, conforme explica o ortopedista especializado em coluna vertebral, uma movimentação mais brusca pode acarretar mais tensão ou em uma piora do quadro já existente.





Foi o caso da assessora de imprensa, Rô Lopes, de 56 anos.

Ela, que pratica exercícios com peso em casa, acabou causando uma lesão na coluna ao executar o terra.





"Depois de fazer o aquecimento, fui realizar minha primeira sessão com oito quilos de cada lado, ou seja, 16 quilos na barra. Ao subir com muita vontade, acabei levantando rápido demais e movimentando a minha coluna para trás. Eu senti uma dor muito forte, muito aguda na coluna e fiquei um pouco travada, não conseguia nem subir nem descer."

Ela conta que desceu vagarosamente o peso para ver se conseguia algum alívio, mas a dor era bem forte. Acabou, em seguida, tentando realizar um alongamento, mas mesmo assim, sentia bastante incômodo.

"Eu fiquei lesionada e com essa dor por quase uma semana e quando voltei a fazer exercício, fiz praticamente sem peso para ver se conseguia realizar movimentos sem doer. Todos de forma bem devagar. Como já me machuquei duas vezes com esse movimento, procuro fazer esse exercício sem pressa, ser prudente na hora de levantar, para evitar novos problemas."





Daniel lembra que nossa coluna é uma estrutura complexa e sensível e necessita de cuidados e atenção para se manter saudável.