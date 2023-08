Segundo dados apontados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e informativos do Jornal da Universidade de São Paulo (USP), cerca de 80% da população mundial já sofre ou terá dor na coluna. O incômodo, a depender da intensidade, pode causar o afastamento de profissionais, mas não atinge somente trabalhadores. Até mesmo jovens, incluindo crianças, podem sofrer com o desconforto devido ao uso excessivo de celulares e tablets, fazendo pressão no pescoço com frequência. O sedentarismo e a falta de atividades físicas também podem desencadear as dores.