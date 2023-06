Conheça oito conselhos para não cair nos 'golpes do amor'

683

A plataforma google tem um aplicativo chamado google lens, ferramenta permite que o usuário pesquise a foto do perfil da pessoa (foto: Shutterstock/Divulgação) O clima de amor está no ar com o Dia dos Namorados neste 12 de junho. Mas, nem todo romance é seguro. O número de pessoas vítimas dos chamados "golpes do amor" tem crescido e já aparece em alguns tribunais. A armadilha é muito simples.









“O fim é sempre o mesmo. O golpista após ‘conquistar’ a vítima e convencê-la, acaba por desaparecer. São golpes que podem ser evitados, mas muitas vezes as pessoas caem por inocência, distração ou impulso. É preciso desconfiar de grandes vantagens e do vitimismo nos aplicativos , as chances de ser golpe são exorbitantes e as maneiras de aplicá-los fica cada vez mais sofisticada”, explica o advogado.

Não caia em uma roubada Francisco Gomes Júnior, advogado especialista em direito digital e crimes cibernéticos, avisa que o criminoso sempre buscará um ponto fraco, um atrativo que faça com que a vítima reduza seu nível de atenção (foto: Arquivo Pessoal ) Para não cair na roubada, partindo o coração e prejudicando a conta bancária o especialista dá dicas importantes:

A plataforma google tem um aplicativo chamado google lens. A ferramenta permite que o usuário pesquise a foto do perfil da pessoa, para que possa encontrar perfis com a mesma foto; Leia com atenção os termos de usos dos aplicativos, alguns têm gravações e fazem monitoramento de conteúdo, deixando o usuário mais vulnerável; Ative sempre os dispositivos de bloqueio em duas etapas nos apps; Desconfie daquelas pessoas que fazem juras de amor logo nos primeiros contatos insistindo para obter informações pessoais; Suspeite se a pessoa pedir dinheiro emprestado ou compartilhar alguma ação de doação; Não aceite um encontro imediato, prefira passar mais tempo conversando antes do encontro presencial para saber mais informações um do outro; Nunca envie fotos comprometedoras. Fotos também são dados pessoais e podem ser expostas; Se achar que é o momento certo, marque o encontro em local público e faça uma chamada de vídeo antes para confirmar se a pessoa é real.