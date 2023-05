Aplicativos de relacionamento podem afetar saúde mental, aponta pesquisa

683

Segundo especialista o uso excessivo de aplicativo de relacionamentos pode levar a diversos transtornos (foto: Freepik)

O uso excessivo de aplicativos de relacionamento pode ter efeitos negativos na saúde mental, de acordo com um alerta feito por uma psicóloga. Embora essas plataformas facilitem a busca por um parceiro, pesquisas indicam que passar muito tempo nelas pode aumentar as chances de ansiedade e até depressão. Um estudo publicado na revista científica Mary Ann Liebert, que envolveu mais de 370 pessoas, revelou esses possíveis danos à saúde mental. O uso excessivo de aplicativos de relacionamento pode ter efeitos negativos na saúde mental, de acordo com um alerta feito por uma psicóloga. Embora essas plataformas facilitem a busca por um parceiro, pesquisas indicam que passar muito tempo nelas pode aumentar as chances de ansiedade e até depressão. Um estudo publicado na revista científica Mary Ann Liebert, que envolveu mais de 370 pessoas, revelou esses possíveis danos à saúde mental.









Um fenômeno conhecido como " dating burnout" também está em evidência, sendo um termo usado para descrever um esgotamento emocional causado pelo uso excessivo desses aplicativos. Uma reclamação comum dos usuários é a sensação de rejeição, falta de curtidas, ausência de respostas e aumento das pressões relacionadas à aparência física. De acordo com a especialista, essas questões potencializam sentimentos de inadequação e inferioridade.









LEIA MAIS: Traição não indica insatisfação com o relacionamento, nem há fórmula certa para lidar Além dos impactos na saúde mental, é importante estar atento(a) aos golpes amorosos que ocorrem nesse ambiente virtual de relacionamentos. Portanto, é essencial moderar as expectativas em relação à interação com os outros e evitar fornecer informações pessoais demais. Algumas dicas de segurança incluem não divulgar endereço residencial ou de trabalho, compartilhar a localização com alguém de confiança ao marcar um encontro, não fornecer detalhes sobre a vida financeira ou dados bancários pessoais e verificar as redes sociais da pessoa para garantir a veracidade das informações fornecidas.





Tatiane ressalta que é importante não depositar todas as questões pessoais no outro indivíduo. É crucial conhecer a pessoa o máximo possível e entender como ela se comportou em relacionamentos anteriores. Golpistas costumam apresentar características semelhantes a padrões de comportamento de transtorno de personalidade narcisista, como grandiosidade, manipulação e exibicionismo, e induzem as vítimas a desenvolverem dependência emocional. Eles descartam relações quando não lhes convém mais, mostrando falta de empatia, envolvimento genuíno e interesse real. Mentem para validar e satisfazer suas próprias necessidades, sem se importar com os sentimentos ou consequências dos outros.